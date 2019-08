Klöckner bereitet Krisengipfel zum Thema Wald vor

Nach Einschätzung des Bundeslandwirtschaftsministeriums muss etwa ein Prozent der gesamten Waldfläche in Deutschland wieder aufgeforstet werden. Wie genau, das berät Ministerin Klöckner mit verschiedenen Interessengruppen: Sie hat Waldbesitzer und Naturschützer eingeladen, Vertreter von Forstwirtschaft und der Holzverarbeitungsbranche und vom Städte- und Gemeindebund.

Praktische Fragen stehen im Vordergrund

Klöckner will Fragen aus dem praktischen Alltag klären: Gibt es genug Setzlinge in den Baumschulen? Wie sieht es mit der Logistik aus beim Abtransport von totem Holz? Welche Bäume sollten in welcher Durchmischung gepflanzt werden? Das Ministerium will 500 Millionen Euro bereitstellen, eine Summe, die nach Aussage der Forstwirtschaft bei weitem nicht reichen wird.

Besonders betroffen: Der Bayerische Wald

In Deutschland gibt es über elf Millionen Hektar Wald. Das Bundeslandwirtschaftsministerium geht davon aus, dass etwa ein Prozent dieser Fläche durch eine Kombination aus Stürmen, Dürre, Borkenkäfer und Waldbränden tot ist – und wieder aufgeforstet werden muss. Wo es besonders schlimm aussieht, zeigt eine kürzlich veröffentlichte Studie der TU München: Im Osten, im Harz und im Bayerischen Wald.

Sehr unterschiedliche Positionen

Experten geben ganz unterschiedliche Antworten auf die Frage, was nun geschehen soll. Naturschützer schlagen vor, totes Holz liegen und den Wald sich selbst regenerieren zu lassen. Sie klagen, dass bisher zu sehr auf Monokulturen gesetzt wurde, und fordern mehr Mischwälder.

Für die Waldbesitzer ist die wirtschaftliche Nutzung entscheidend. Sie wollen aufforsten, damit ihre Enkel und Urenkel Bäume haben, die sie ernten können. Dafür müssen sie aber zuerst das Schadholz abtransportieren – und das ist teuer.

Douglasie statt Fichte

Derzeit ist die Fichte der wichtigste Baum für Forstwirte – weil sie leicht zu pflegen und einfach zu verarbeiten ist. Fichten sind aber Flachwurzler und deshalb sehr anfällig für Dürre, andere Baumarten wie etwa die Douglasie können damit besser umgehen.

Konkrete Beschlüsse fallen heute nicht, sondern erst am 25. September, bei einem Waldgipfel im Landwirtschaftsministerium.