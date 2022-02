Klitschko zu Situation in Ukraine: "Krieg nicht ausgeschlossen"

Die Ukraine steht im Mittelpunkt der Münchner Sicherheitskonferenz, die heute begonnen hat. Eine wichtige Stimme ist Vitali Klitschko, der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Im Exklusiv-Interview spricht Klitschko mit BR-Chefredakteur Christian Nitsche am Rande der Sicherheitskonferenz über seine Forderungen und Sorgen.

Erneut fordert er deutsche Waffenlieferungen für die Ukraine. Russland müsse verstehen, dass es bei einem Angriff einen hohen Preis zahlen werde, darum brauche man Verteidigungswaffen. Klitschko bedankt sich noch einmal für die Lieferung von 5.000 Helmen, aber damit könne man das Land nicht verteidigen. Auch wenn Deutschland in den vergangenen acht Jahren in der Ukraine mit fast zwei Milliarden Euro das größte Geldgeberland gewesen sei, sagt Klitschko: "Wir brauchen Verteidigung. Mit Helmen können wir das nicht schaffen."

Sorge vor russischer Invasion: Klitschko bleibt nicht lange bei Münchner Sicherheitskonferenz

Laut Klitschko stünden derzeit immer noch 150.000 russische Soldaten an der Grenze zur Ukraine. "Was machen die dort?", fragt der Kiewer Bürgermeister. Die Informationen zu einem möglichen Truppenabzug seien widersprüchlich. Die Kriegsgefahr schätzt Klitschko nach wie vor als sehr hoch ein, deshalb könne er auch nicht für die komplette Dauer der Sicherheitskonferenz in München bleiben.

"Die Invasion kann jede Stunde passieren", sagt der Kiewer Bürgermeister. Käme es zu einem Angriff, würde der Luftraum geschlossen, er werde in seiner Stadt Kiew gebraucht. "Ich fühle mich nicht wohl, wenn meine Stadt und meine Familien ohne mich da sind." Zudem sagt Klitschko: "Wir hören viele Drohungen, hören von vielen Szenarien, wie sich die Situation entwickeln könnte. Ein Krieg ist nicht ausgeschlossen."

Klitschko: "Europa macht Russland durch Nord Stream 2 stark"

Die Gaspipeline Nord Stream 2 bleibt ein Streitpunkt. "Wir Europäer machen Russland stark", sagt der ehemalige Boxweltmeister Vitali Klitschko. "Wir geben eine finanzielle Unterstützung, wenn die Europäer russisches Gas kaufen. Dadurch machten wir uns so abhängig. Dabei geht die Gaspipeline über die Ukraine." Nord Stream 2 sei ein wichtiges Argument für die Russen, sagt Klitschko. Europa sollte Russland nicht diese Unterstützung geben.

"Grund für Konflikt: Expansionsstreben Russlands"

Klitschko sieht den aktuellen Konflikt vor allem im Expansionsstreben Russlands begründet. Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew geht davon aus, dass Russlands Präsident Putin die Ukraine erobern und ein russisches Imperium schaffen will. Das wäre ein Alptraum für die Ukraine und die gesamte Region.