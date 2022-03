Klitschko: "Wir hassen die Politik Russlands, nicht die Russen"

Vitali Klischko, Bürgermeister von Kiew und ehemaliger Profiboxer, hat in einem eindringlichen Interview, das am Freitag im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF ausgestrahlt wird, die Welt dazu aufgerufen, die von Russland angegriffene Ukraine zu unterstützen.

Nur gemeinsam könne man das imperialistische Streben Russlands stoppen, betonte Klitschko, der weiter in Kiew ausharrt. "Ich verstehe, dass Europas Wirtschaft stark von Russland abhängt. Aber alles Geld investiert Russland in die Armee und die schickt sie dann gegen andere Länder."

Wörtlich sagte Klitschko: "Deutschland, bleiben Sie bitte mit uns. Wir kämpfen auch für deutsche Werte. Der Grund für diesen Krieg ist, dass wir ein Teil der europäischen Familie sein wollen und das passt nicht in Putins Vision."

"Meine Mutter ist Russin"

Spätestens mit dem Krieg gegen die Ukraine sei die Maske Russlands gefallen, warnte Klitschko. Das Land sei unberechenbar. Russland sei eine Gefahr für Europa, für die ganze Welt. "Sie müssen das begreifen!"

"Ich hoffe, Präsident Putin wird meine Rede hören. Und morgen nimmt er seine Soldaten und geht heim nach Russland. Aber er ist ein Macho. Er will Stärke zeigen, er kann nicht verlieren", fuhr Klitschko fort. Die Propaganda in Russland sei extrem stark. Die russischen Soldaten glaubten, sie kämpften gegen Nationalsozialisten, Nationalisten, Radikale, Extremisten. "Die denken, wir alle hier hassen Russen. Ich habe gesagt, nein, wir hassen die Russen nicht. Wir hassen die Politik Russlands, der Russischen Föderation. Wie kann ich Russen hassen? Meine Mutter ist Russin. Die Hälfte meines Blutes ist russisch. Es ist eine Frage der Werte."

"Aufgeben geht nicht"

Die Lage in Kiew sei derzeit sehr schwierig, erklärte Klitschko. "Das Einfachste wäre, die Hände heben und aufgeben und sagen, gut, wir werden ein Teil des russischen Imperiums. Aber das geht nicht. Das ist nicht unser Ziel." Seiner Schätzung nach sind in Kiew bislang rund 100 Zivilisten durch die Angriffe gestorben. Aber nicht nur in Kiew sei es für jeden Ukrainer gefährlich. "Wir sehen, was in Charkiw passiert, in Mariupol, in anderen Städten. Die ganze Nacht hören wir die Sirenen."

"Wenn ich sterben muss, dann sterbe ich"

Er selbst werde in jedem Fall in Kiew bleiben, so Klitschko. Er habe geschworen, sein Land zu beschützen. "Wenn ich sterben muss, dann sterbe ich", erklärte er. Er ist sich sicher, dass Russland versuchen werde, Kiew einzunehmen. Die Hauptstadt, das Herz des Landes, sei in jedem Krieg in der Geschichte ein Ziel gewesen.

Derzeit werde in Kiew die zivile Verteidigung vorbereitet, führ der Bürgermeister der Stadt fort. Große Teile der Logistik seien zerstört. "Wir müssen heute Heizung, Elektrizität und Wasser bekommen, wir müssen uns um die Menschen kümmern." Gleichzeitig schlügen überall Raketen ein. "Es ist ein Horror. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas in meiner Stadt passieren könnte. Manchmal wache ich auf und denke, es ist ein Traum. Aber es ist leider Realität."

Wladimir Klitschko: "Wir werden gekillt"

Auch Vitali Klitschkos Bruder Wladimir Klitschko äußerte sich gegenüber der ARD: Man stelle sich auf das Schlimmste ein, so der ehemalige Boxweltmeister. Das Schlimmste sei, dass auch die Hauptstadt Kiew "komplett" bombardiert werde. Wörtlich sagte Wladimir Klitschko:

"Dieser sinnlose Krieg, dieser Angriff von Russland muss gestoppt werden. Es muss jetzt passieren. In zwei Wochen wird es zu spät sein. Stunden zählen, Minuten zählen. Wir werden beschossen, gekillt, und zwar sinnlos. Wir sind eine friedliche Nation, die keinem etwas getan hat, die keinen bedroht hat und wir werden bewusst gekillt." Wladimir Klitschko, ehemaliger Boxweltmeister