Klitschko bittet in München um Unterstützung für die Ukraine

Er ließ sich nicht nur zuschalten, sondern fand trotz Bombardement in seiner Heimatstadt den Weg von Kiew nach München: Wladimir Klitschko, der als Botschafter seines Landes durch die Welt reist.

Kritik und Lob für Medienberichterstattung

"Wir wissen nicht, ob wir den nächsten Tag erleben werden", sagte er bei der Eröffnung der Medientage München. Deutliche Kritik übte Klitschko an der Haltung von Politik und Medien 2014 nach der Annexion der Krim durch Russland. Auch die Medien hätten die Situation damals total unterschätzt.

Klitschko kritisierte auch, dass die Berichterstattung in den folgenden Jahren überwiegend aus Russland heraus geschehen sei, statt direkt aus der Ukraine. Seit dem Überfall Russlands im Februar dieses Jahres sei sein Land aber im Blickfeld der Medien. Klitschko bedankte sich ausdrücklich bei den Reporterinnen und Reportern, die seither aus der Ukraine berichten. Er wünschte sich, dass die Medien der freien Welt mehr, anhaltend und direkt im Land präsent seien.

Angst vor Gewöhnung an Krieg in der Ukraine

Im Interview mit Steffen Jenter, Leiter von BR24 Radio, plädierte Klitschko dafür, nicht müde zu werden, auch wenn sich die Nachrichten aus der Ukraine wiederholten. Wenn die Ukraine wieder beschossen worden sei und wieder Zivilisten gestorben seien, seien das "schon sozusagen keine Nachrichten mehr", bedauerte Klitschko: "Weil seit 300 Tagen passiert immer das Gleiche."

Er äußerte die Hoffnung, dass die Ukraine den Krieg bald beenden könnte und bat gleichzeitig um weitere Unterstützung. In Bezug auf demokratische Werte sei Deutschland ein Vorzeigeland, so Klitschko. Diese seien auch für die Ukraine enorm wichtig. Dafür kämpfe man seit 2014.

Freie Medien als Gegenpol zu russischer Propaganda

Klitschko betonte auf den Medientagen München die Bedeutung der russischen Propaganda für den Krieg und für Putins Machterhalt. Selbst in westlichen Hotels könne er russische Fernsehberichte sehen, in denen behauptet werde, die Ukraine beschieße ihre eigenen Städte und bringe ihre eigenen Leute um. Klitschko beklagt eine jahrzehntelange Gehirnwäsche in Russland: "Deswegen sehen die Russen das eigene Leben und die Welt durch ein ganz falsches Prisma." Die Medien, so Klitschko, seien als Waffe nicht zu unterschätzen. Deshalb sei es wichtig, die Wahrheit zu zeigen und zu zeigen, wie es den Ukrainern und dem Land gehe.

Klitschko verspricht, Unterstützung zurückzugeben

Der Bruder des Kiewer Bürgermeisters bat in dem Interview um jedwede weitere Unterstützung für die Ukraine. "Wir werden das zurückgegeben", versprach Wladimir Klitschko. Sein Land bezeichnete er als eines der größten und eines der reichsten der Erde. Außerdem sei man bereits dabei, etwas zurückzugeben, weil man die demokratischen Prinzipien, die man mit der Welt teile, verteidige.

Er betonte zudem die Bedeutung der ukrainischen Landwirtschaft für erhebliche Teile der Welt: "Das Getreide für eine halbe Milliarde Menschen in Afrika und Asien ist aus der Ukraine gekommen." Gerade sei der Weg dafür wieder geöffnet worden, sagte Klitschko und warnte: "Wenn das gestoppt wird, dann leidet nicht nur die Ukraine, nicht nur Europa, sondern auch die ganze Welt, wegen dieses Krieges in der Ukraine". Klitschko beendete das Interview auf den Medientagen München mit den Worten: "Danke für ihre Unterstützung und bitte hören Sie nie auf!"