Analyse: Was die neue SPD-Spitze bedeutet

Der bisherige SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und Parteichefin Saskia Esken wollen die Partei in Zukunft gemeinsam führen. Das Präsidium nominierte sie einstimmig.

Es muss also etwas dran sein, an der Geschichte von der "neuen SPD". Diese "neue SPD" versucht anders als die alte Konfliktpotential schnell und geräuscharm abzuräumen. Und wie man an der Frage des Parteivorsitzes sehen kann, gelingt ihr das sehr gut. Der SPD-Vorsitz hat in der Vergangenheit oft genug gezeigt, welche Sprengkraft er besitzt. Und auch dieses Mal hätte es Turbulenzen geben können.

Nun aber soll Lars Klingbeil, bislang Generalsekretär der Partei, zusammen mit der bisherigen Co-Vorsitzenden Saskia Esken die Geschäfte führen. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, die ebenfalls im Gespräch war, nahm sich selbst aus dem Spiel und erklärte, sie unterstütze eine Doppelspitze mit Saskia Esken und Lars Klingbeil, mit der der Generationswechsel eingeläutet werde.

Zwei Flügelstürmer für die Spitze

Esken (60) und Klingbeil (43) kommen von gegensätzlichen Flügeln der SPD, sie aus der Partei-Linken, Klingbeil von den konservativen Seeheimern, die an Lautstärke und Durchschlagskraft in der aktuellen SPD deutlich eingebüßt haben. Seit der Chef-Seeheimer Johannes Kahrs im vergangenen Jahr Knall auf Fall den Bundestag verließ, hört man zumindest öffentlich eher wenig vom Seeheimer Kreis.

Klingbeil ist auch keiner, der draufhaut, sondern eher Mittler und Moderierer, er war maßgeblich für das geschlossene Auftreten der SPD im Wahlkampf verantwortlich. Das brachte ihm zwar, als die Partei bei 15 Prozent festbetoniert war, sogar aus den eigenen Reihen schon mal den Ruf ein, zu soft zu sein. Klingbeil aber schien es nicht sonderlich zu stören – und der Erfolg gab ihm letztlich recht. Die gelungene Wahlkampfkampagne geht zu weiten Teilen auf sein Konto.

Klingbeil als Garant für Stabilität

Als SPD-Chef wird er diesen Kurs der Versöhnung der SPD mit sich selbst weiterverfolgen müssen. Er muss vor allem dafür sorgen, dass die Partei-Linke nicht auf Krawall-Kurs zu einem Kanzler Olaf Scholz aufbricht. Den Jusos nämlich ist Scholz trotz des Wahlsiegs kein bisschen weniger suspekt, auch wenn linke Forderungen wie Mindestlohn und stabile Renten für die SPD in den Ampel-Koalitionsgesprächen unverhandelbar sind.

Die Partei-Linken werden einen Kanzler Scholz mit Argusaugen beobachten, und der Hashtag #Nolaf lässt sich schnell wieder aus der Twitter-Kiste fischen, etwa wenn Scholz zu pragmatisch agieren sollte. Ist Scholz erst einmal zum Kanzler gewählt, kann der innerparteiliche Burgfriede schnell brüchig werden.

Ein Sprengsatz namens Kühnert

Hier kommt nun eine dritte Personalie ins Spiel, die zumindest für einen Kanzler Scholz durchaus Sprengkraft birgt. Wird Lars Klingbeil Co-Chef neben Saskia Esken, ist die Stelle eines Generalsekretärs oder einer Generalsekretärin neu zu besetzen. Und auch wenn die Frauen in der SPD laut nach einer Generalsekretärin rufen, deutet vieles in eine Richtung. Denn obwohl Esken und Walter-Borjans an der Spitze der Partei standen, der heimliche Vorsitzende war ein anderer. Ex-Juso-Chef und Partei-Vize Kevin Kühnert war der Mann im Hintergrund, ohne ihn ging wenig bis nichts.

Sehr eindrucksvoll konnte man das in der ARD-Dokumentation "Kevin Kühnert und die SPD" beobachten, als er Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans coachte. Dass es sich dabei um einen Fernseh-Auftritt der beiden handelte, der gemeinsam vorbereitet werden sollte, macht die Szene nicht weniger skurril. Mit Kevin Kühnert wird ganz sicher zu rechnen sein, in dieser sehr schwierig auszutarierenden Konstellation zwischen Fraktion, Parteiführung und Kanzleramt. Kühnert als Generalsekretär wäre ganz im Sinne von Saskia Esken und den Jusos. Die machen in der neuen SPD-Fraktion ein Viertel der Abgeordneten aus. Auch wenn längst nicht alle Jusos automatisch radikal links zu verorten sind.

Kühnert und Klingbeil – eine ungewöhnliche Allianz

Der designierte Co-Chef Lars Klingbeil und Kevin Kühnert hingegen kommen zwar aus diametral unterschiedlichen Lagern. Aber sowohl Klingbeil als auch Kühnert haben in der Vergangenheit eine bemerkenswerte Flexibilität an den Tag gelegt. Sie teilen sich die Liebe zum Fußballverein FC Bayern und kabbeln sich freundschaftlich in einem gemeinsamen Podcast, der ganz unprätentiös "die K-Frage" heißt.

Klingbeil hätte mit Kühnert einen Sparringspartner auf Augenhöhe, und wenn sich der designierte Vorsitzende und Saskia Esken tatsächlich für Kühnert aussprechen sollten, käme Olaf Scholz an dem rebellischen Ex-Juso-Klartexter nicht vorbei. Immerhin tritt Kühnert – das war in der jüngsten Zeit zu beobachten – zumindest nach außen weniger aggressiv auf als noch zu Juso-Zeiten. Aus dem Willy-Brandt-Haus, der SPD-Parteizentrale, ist jedenfalls zu hören, dass die Weichen Richtung Kühnert gestellt sind. Immerhin hat er als Ex-Juso-Chef und Parteivize dort schon lange ein Büro und müsste nur ein paar Türen weiterziehen.