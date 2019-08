12.08.2019, 10:16 Uhr

Klingbeil über SPD-Vorsitz: "Einige machen sich noch Gedanken"

Seit fünf Wochen läuft das Bewerbungsverfahren um den SPD-Vorsitz. Aus der ersten Reihe hat noch niemand seinen Hut in den Ring geworfen. In den ARD-tagesthemen hat Generalsekretär Klingbeil begründet, warum das so ist.