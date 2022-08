Klingbeil sieht Lindners Steuerpläne als Teil eines Gesamtpakets

SPD-Chef Lars Klingbeil hat die von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geplanten Steuerentlastungen als Teil eines Gesamtpakets bezeichnet. Aus seiner Sicht müsse es vor allem darum gehen, "kleine und mittlere Einkommen zu entlasten", sagte Klingbeil am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". "Da habe ich andere Vorstellungen im Detail als der Finanzminister", so Klingbeil.

Klingbeil: "Wir lassen die Menschen nicht im Stich"

Linder habe mit seinen Plänen aber das "richtige Signal" und das "wichtige Zeichen" gesetzt, dass die Bundesregierung viel Geld in die Hand nehmen werde, "um die Menschen durch diese Krise zu bringen", sagte Klingbeil. "Wir lassen die Menschen nicht im Stich."

Jetzt müsse es darum gehen, als Bundesregierung zügig ein Gesamtpaket zu schnüren. "Da gehören andere Dinge noch mit dazu", sagte der SPD-Chef. Als Beispiele nannte er das Bürgergeld, mit dem das Hartz-IV-System abgelöst werden soll, die Wohngeldreform und eine Übergewinnsteuer für Unternehmen, die in der Energiekrise ohne eigene Leistung und ohne neue Innovationen "große Gewinne" machen. Lindner lehnt eine Übergewinnsteuer ab.

Linken-Chef nennt Entlastungsplan einen "Witz"

Lindner will mit seinem Steuerkonzept vor allem gegen die so genannte kalte Progression vorgehen. Arbeitnehmer haben dann trotz Gehaltserhöhungen weniger in der Tasche, sobald ein höherer Steuersatz greift und die Preise steigen. Diesen Teil der Pläne Lindners hat der Co-Vorsitzende der Linken Schirdewan auch begrüßt.

Trotzdem seien die Vorschläge des Ministers kein sozial ausgewogenes Entlastungspaket. In der Bayern2 Radiowelt sagte er: "Was er da vorgelegt hat, wird dem Anspruch nicht gerecht", so Schirdewan. "Das ist schlichtweg ein Witz. Das ist reine Klientelpolitik." Schirdewan fordert von Lindner, den Spitzensteuersatz für Gutverdiener zu erhöhen. Das würde zu einer gerechten Beteiligung der einkommensstarken Schichten führen.