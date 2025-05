Klingbeil: Neue Regierung muss AfD politisch "kleinkriegen"

Debatte um AfD-Mitglieder im Staatsdienst

In der Debatte über den Umgang mit AfD-Mitgliedern im Staatsdienst warnte Reul zudem vor voreiligen Schritten. "Ich bin kein Freund von Schnellschüssen", sagte Reul im WDR (Externer Link). In der Frage einer Entlassung von Mitgliedern der rechtsextremistischen Partei aus dem Staatsdienst sei stets eine Einzelfallprüfung nötig. Er sei hier eher skeptisch.

Es gibt Überlegungen zur Überprüfung von Parteimitgliedern im Staatsdienst. Als erste Bundesländer wollen Hessen und Bayern entsprechende Überprüfungen anstrengen. Mit Blick auf die Überprüfung von AfD-Mitgliedern in der Polizei forderte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ein einheitliches Vorgehen von Bund und Ländern.

Orban: "Was zum Teufel ist in Deutschland los?"

Unterstützung bekommt die AfD unterdessen vom ungarischen Regierungschef Viktor Orban. "Was zum Teufel ist in Deutschland los?", schrieb Orban auf der Plattform X (Externer Link). "Sie können sich auf uns verlassen", fügte er an AfD-Chefin Alice Weidel gerichtet hinzu.

Orban sucht spätestens seit seinem Bruch mit der konservativen Europäischen Volkspartei von CDU und CSU aktiv die Nähe zur AfD. Der Rechtspopulist, der seit Jahren wegen der Aushöhlung der Demokratie in seinem Land in der Kritik steht, hatte die AfD Mitte Februar bei einem Treffen mit Weidel in Budapest als "die Zukunft" bezeichnet. Die AfD-Chefin lobte Ungarn bei dem Besuch als ein "Vorbild" bei der Eindämmung irregulärer Migration.

Mit Informationen von AFP, dpa, epd