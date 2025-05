Klingbeil mahnt Ministerien zu Einsparungen

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat von allen Kabinettskollegen eingefordert, zur Aufstellung des Haushalts 2025 Sparmaßnahmen zu ergreifen. "Als Finanzminister werde ich darauf drängen, dass jedes Ministerium Einsparungen vorbringt", sagte Klingbeil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Sich zurückzulehnen, weil wir das 500-Milliarden-Sondervermögen für Infrastruktur haben und die Verteidigungsausgaben jetzt von der Schuldenbremse ausgenommen sind, geht nicht", mahnte er.

Sondervermögen soll keine Haushaltslöcher stopfen

Der alte Bundestag hatte wegen der vorgezogenen Neuwahl den Haushalt der Ampel-Regierung für dieses Jahr nicht mehr beschlossen. Die Bundesregierung arbeitet daher mit einer vorläufigen Haushaltsführung. Deshalb drängt nun die Zeit beim Haushalt 2025.

Klingbeil hatte am vergangenen Mittwoch angekündigt, er wolle den Entwurf für den Haushalt am 25. Juni im Kabinett zur Verabschiedung vorlegen. Parallel will er auch das Einrichtungsgesetz für das 500 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz präsentieren. Dieses war noch vor der Regierungsbildung durch Union, SPD und Grüne beschlossen worden.

Klingbeil betonte, durch die noch vom alten Bundestag verabschiedete Grundgesetzänderung zur Schuldenbremse habe die Koalition Spielräume erhalten, um in die Zukunft des Landes zu investieren. Dies sei eine "nach vorne gerichtete" Maßnahme, um "Deutschland stark zu machen, nicht um im Haushalt Löcher zu stopfen", sagte er. Sein Anliegen sei es, einen Etat vorzulegen, der "durchgerechnet und in sich konsistent ist".

"Wir müssen an anderen Stellen sparen", mahnt der SPD-Chef

Der SPD-Chef erklärte, dass aus seiner Sicht die Vorgängerregierung mit den inzwischen geschaffenen größeren Verschuldungsspielräumen nicht zerbrochen wäre. "Hätten wir in der Ampel diese Möglichkeit gehabt, wäre sie nicht an drei fehlenden Milliarden Euro gescheitert", betonte Klingbeil. Dies bedeute jedoch nicht, dass nun einfach aus dem Vollen geschöpft werden könne: "Gleichzeitig ist aber auch klar: Wir müssen an anderen Stellen sparen."

Ein Motiv für Klingbeils Sparappell könnten auch die Resultate der jüngsten Steuerschätzung sein. Demnach muss der Bund bis 2029 mit 33,3 Milliarden weniger auskommen als noch im Oktober prognostiziert.

Parlament soll noch vor der Sommerpause über Etat beraten

Auch nach der geplanten Verabschiedung des Etats 2025 durch das Kabinett am 25. Juni will Klingbeil weiter aufs Tempo drücken. Das Parlament soll sich nach seinen Worten noch vor der Sommerpause erstmals mit dem Budget befassen, die Verabschiedung des Haushalts ist für September geplant. Auch der Etat für 2026 steht zudem bald an, er soll bis Jahresende beschlossen sein.

Mit Informationen von AFP und DPA