Klimpern statt Knast - Betrüger muss im Altenheim Konzerte geben

Umgerechnet über 70.000 Euro hat der gebürtig aus Österreich stammende Neurologe an der New York University abgezweigt - Forschungsgelder und andere Mittel, die er stattdessen für Flüge, Hotels und Essen ausgegeben hat.

Salomonisches Urteil

Die New Yorker Richterin Analisa Torres hat jetzt ein salomonisches Urteil gesprochen: statt Gefängnisstrafe Dienst an der Allgemeinheit - und zwar ein klangvoller. Torres erklärte, ihr sei in der Unterlagen aufgefallen, dass der Beklagte ein ausgebildeter Pianist sei. Das kommt jetzt Altenheimen in Bridgeport, New Haven und anderen Städten zugute. Drei Jahre lang muss der Verurteilte dort nun mindestens zweimal pro Woche spielen.

Betrüger entschuldigte sich unter Tränen vor Gericht

Der erklärte, er wolle die Integrität zurückgewinnen, die er verloren habe. Er entschuldigte sich vor Gericht unter Tränen für seine Kurzsichtigkeit und seine Fehlentscheidungen. Seine Festnahme Ende vergangenen Jahres habe ihn dazu veranlasst, sich seinen "inneren Dämonen" zu stellen. Selbst seine Anwältin zeigte sich ratlos: "Wie konnte jemand mit solchem Talent etwas derart Falsches, etwas offen gestanden derart Dummes tun?", so fragt sie.Möglicher Programmpunkt für die Altenheimkonzerte: Beethoven, opus 129. Besser bekannt als: "Die Wut über den verlorenen Groschen".