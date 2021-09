Luftverschmutzung: WHO empfiehlt deutlich strengere Grenzwerte

Die Weltgesundheitsorganisation WHO plädiert dafür, die Grenzwerte für Schadstoffe in der Luft deutlich niedriger anzusetzen. Gesundheitliche Schäden träten schon bei wesentlich geringeren Schadstoffkonzentrationen auf als bisher angenommen, so die WHO in einer aktualisierten Ausgabe der Richtlinien zur Luftqualität. Ein Überschreiten der neuen Grenzwerte sei mit "erheblichen Gesundheitsrisiken" für den Menschen verbunden.

Zur Übersicht: Aktuelle Hintergründe und News zum Klimaschutz und Klimawandel

Erste Anpassung der Richtlinien seit 15 Jahren

Es ist das erste Mal seit dem Jahr 2005, dass die WHO ihre Richtlinien zur Luftqualität anpasst. Die Beweise für schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit hätten seitdem erheblich zugenommen – durch eine verbesserte Überwachung und Fortschritte in der Forschung.

Nach WHO-Angaben kamen wohlhabende Länder in Europa, Asien und Nordamerika in den vergangenen Jahren zwar bei der Verbesserung der Luftqualität voran, dennoch leben 90 Prozent der Weltbevölkerung in Gegenden mit mindestens einem besonders gefährlichen Umweltgift.

Zum Artikel: Deutschlands Luft ist sauberer geworden

Referenzwerte für sechs Hauptschadstoffe

Die neuen Richtlinien der WHO sind rechtlich nicht bindend und als Bezugswert für Politiker, Umweltorganisationen und Wissenschaftler gedacht. Mit ihnen wurden die empfohlenen Grenzwerte für sechs Schadstoffe mit bekannten Auswirkungen auf die Gesundheit gesenkt: Feinstaub der Partikelgröße PM 2,5 und 10, Ozon, Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid. Deren Partikel können tief in die Lungen oder in die Blutbahn gelangen und dort Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Probleme verursachen. Schlechte Luft wird unter anderem mit Herzerkrankungen, Diabetes und Krebs in Verbindung gebracht. Bei Kindern sind die Auswirkungen laut WHO vermindertes Wachstum und eine geringere Funktion der Lunge sowie Atemwegsinfektionen.

"Größte Umweltbedrohung für die Gesundheit"

An den Folgen von Luftverschmutzung sterben nach Einschätzung der WHO weltweit sieben Millionen Menschen frühzeitig, Jahr für Jahr wird dadurch die Gesundheit von vielen weiteren Millionen beeinträchtigt. Inzwischen werde schlechte Luft als die größte Umweltbedrohung für die menschliche Gesundheit anerkannt, sagte Dorota Jarosinska, Managerin des Europa-Programms der WHO für Lebens- und Arbeitsräume. Laut der WHO ist Luftverschmutzung nun mit anderen internationalen Gesundheitsrisiken wie ungesunde Ernährung und Tabakkonsum vergleichbar.

Ursachen: vom Heizen bis zum Müll

Die Hauptquellen von Menschen verursachter Luftverschmutzung können laut WHO geografisch unterschiedlich verteilt sein. Dazu zählen der Energie- und der Verkehrssektor sowie Mülldeponien, Kochen zu Hause und Heizungen.

"Wir hoffen, dass strengere Standards darauf aufmerksam machen, wie entscheidend saubere Luft für die Gesundheit von Menschen und Ökosystemen ist", sagte Jessica Seddon vom unabhängigen World Resources Institute mit Sitz in Washington. Die Schwierigkeit werde darin bestehen, den WHO-Richtlinien Bedeutung für normale Menschen im Alltag zu verschaffen, sagte sie.