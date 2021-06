14.06.2021, 12:56 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Hitze und Krankheiten – Risiken durch den Klimawandel steigen

Der Klimawandel ist eine Bedrohung für die Gesundheit aller. So steht es in der so genannten Klimawirkungs- und Risikoanalyse des Bundes. Umweltministerin Svenja Schulze fordert schnelles Handeln, kann aber die Kosten der Maßnahmen nicht beziffern.