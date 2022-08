Wieder Felssturz an Marmolata – Klimawandel setzt Italien zu

In den norditalienischen Dolomiten ist am Berg Marmolata ein großer Felssturz abgegangen. Rettungskräfte hätten am Dienstagnachmittag kurz danach das Gebiet überflogen, um mögliche Opfer auszuschließen, teilte die Autonome Provinz Trient mit. Warum die Felsen abbrachen sei unklar, erklärte ein Sprecher am Mittwoch auf Nachfrage.

Die Gesteinsbrocken stürzten an einem auf rund 3.000 Meter gelegenen Grat und schwer zugänglichen Gebiet talwärts. Dass Bergsteiger betroffen sind, schlossen die Behörden nach eigenen Angaben aus, weil keine normalweise von ihnen genutzte Wegen betroffen waren.

Gletscherabbruch mit elf Toten Anfang Juli

An dem höchsten Berg der Dolomiten kamen am 3. Juli elf Menschen ums Leben, als an einem rund 300 Meter höher gelegenen Grat ein Stück des Gletschers abbrach und eine massive Lawine aus Eis, Schnee und Geröll auslöste. Mehrere Bergsteiger wurden darunter begraben. Acht Menschen wurden damals verletzt, darunter auch ein Mann und eine Frau aus Deutschland. Seit dem Unglück wird das Gebiet pausenlos überwacht. Die Behörden halten weitere Gletscher- und Gesteinsabbrüche für möglich.

Nur fünf Tage nach dem Gletscherabbruch löste sich ein weiterer Gesteinsbrocken, verletzt wurde niemand. Mitte Juli warnten die Behörden, dass sich eine neue Spalte im Gletscher aufgetan habe.

Einfluss des Klimawandels

Experten führten den Gletscherabbruch von Anfang Juli auf die Folgen des Klimawandels zurück. In der Gegend war es zuvor deutlich wärmer als gewöhnlich. Schmelzwasser könnte deshalb den Abgang begünstigt haben. Der Weltklimarat IPCC zählt die Gletscher- und Schneeschmelze zu den zehn schwersten Bedrohungen durch die Erderwärmung. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnten die Gletscher in Skandinavien, Zentraleuropa und im Kaukasus nach Einschätzung der Experten zwischen 60 und 80 Prozent an Masse verlieren.

Wetterextreme treffen Italien besonders stark

Der Chef des italienischen Zivilschutzes hat sich heute zudem besorgt über die Häufung von Wetterextremen in Italien geäußert. "Wir werden immer öfter gefährliche Unwetter haben und sollten immer aufmerksamer sein", sagte Fabrizio Curcio der Zeitung "La Repubblica". Die Wahl der richtigen Verhaltensweise mache den Unterschied zwischen Leben und Tod.

Nicht nur Hitzeextreme mit Trockenheit und Bränden machen Italien zunehmend zu schaffen. Zuletzt kam es auch vermehrt zu Unwettern mit heftigen Überschwemmungen - etwa auf der südlichen Insel Stromboli mit dem gleichnamigen Vulkan oder im Norden des Landes. Auch über Florenz oder Latina in Mittelitalien fegten zuletzt starke Unwetter.

Im August und Anfang Herbst habe es zwar schon immer Fluten gegeben, aber nicht in dieser Häufigkeit, sagte Curcio. In den norditalienischen Regionen Trentino, Friaul-Julisch Venetien und Ligurien gaben die Behörden am Mittwoch eine Unwetterwarnung aus.

Hunderte Wald- und Buschfeuer

Italien kämpfte in diesem Sommer wegen einer langanhaltenden Trockenheitsphase außerdem gegen Hunderte Wald- und Buschfeuer. Zuletzt rückten etwa auf Sizilien die Feuerwehren in der Nacht zu Mittwoch um die westlich gelegenen Städte Trapani und Palermo zu mehreren Bränden aus, die teils Wohnhäuser gefährdeten. Auch Löschflugzeuge waren dort laut lokalen Medienberichten im Einsatz. "Nach Einsatzzahlen sind wir leicht unter dem Niveau von vor fünf Jahren", erklärte Curcio, dessen Behörde die Löschflugzeuge koordiniert. Anders als damals 2017, einem heftigen Waldbrandjahr, würden die Flieger nun auch in den Alpen zum Löschen angefordert.

Zum Artikel: Gardasee mit so wenig Wasser wie zuletzt 2007

Warten auf Handeln der italienischen Politik

Curcio forderte außerdem ein Aufwachen der Politik. Seit dem Fall der Regierung von Mario Draghi Ende Juli ist das Land mit fast 60 Millionen Einwohnern im Wahlkampf. Am 25. September sollen die Menschen ein neues Parlament wählen. Fast alle Parteien hätten das Thema Umwelt auf ihrer Agenda, aber fast niemand vertiefe es, sagte Curcio. Die kommende Regierung müsse dem Problem aber Rechnung tragen.

(mit Material von dpa)