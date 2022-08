Klimawandel: Fehlt uns Wissen zu den Worst-Case-Szenarien?

Der Klimawandel kann und wird extreme Folgen für die Erde und uns Menschen haben - sofern wir ihn nicht entschieden bekämpfen. So weit, so bekannt. Eine Gruppe von Forschenden, an denen mit Johan Rockström und Hans Joachim Schellnhuber auch der aktuelle und der vorherige Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) beteiligt sind, sagen jetzt aber, dass die schlimmsten möglichen Folgen gar nicht wirklich verstanden werden.

Damit meinen Sie Extremszenarien, die ab einer Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur um drei Grad oder mehr eintreten könnten. Die Studie, die einem Positionspapier ähnelt, wurde am Montagabend in der renommierten Fachzeitschrift "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) veröffentlicht.

Unumkehrbare Folgen "unwahrscheinlich"

Es fehle ein Verständnis für die extremen Risiken, die durch den menschengemachten Klimawandel ausgelöst werden könnten, schreiben die Wissenschaftler in ihrem Fazit. Unumkehrbare und potenziell katastrophale Folgen seien zwar unwahrscheinlich, müssten aber in die Planung und das Handeln einfließen, fordert Co-Autor Rockström.

Daten für Risikomanagement erfassen

Die Forscher schlagen vor, "ernsthaft zu prüfen, wie wir unsere Forschungshorizonte am besten erweitern können, um dieses Feld abzudecken." Man brauche die Daten für Risikomanagement und um robuste Entscheidungen fällen zu können.

Rockström argumentiert, dass es in der Wissenschaft der letzten 30 Jahre einen roten Faden gebe: "Je mehr wir darüber lernen, wie unser Planet funktioniert, desto mehr Grund zur Sorge gibt es." Kipppunkte würden nicht nur näher rücken, weil der Mensch immer mehr ausstößt, sondern auch weil man zunehmend verstehe, dass der Planet anfälliger sei. "Der Schlüssel ist, die Katastrophe zu berechnen, um sie zu vermeiden."

IPCC-Bericht möglicherweise zu "moderat"

Als Beispiel führen die Wissenschaftler an, dass die Berichte des Weltklimarats (IPCC) sich über die Jahre verschoben hätten – hin zu mehr Berichterstattung über einen 2 Grad Temperaturanstieg oder weniger. Der Paläontologe Wolfgang Kießling von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg hat am vergangenen Weltklimabericht mitgearbeitet, er stimmt den Autoren zu: "Der letzte IPCC-Bericht hat sich möglicherweise zu sehr mit moderaten Klimawandel-Szenarien beschäftigt, wo noch Lösungen möglich sind." Er erklärt aber auch warum: "Man wollte keine Katastrophenszenarien, um Politiker und Öffentlichkeit nicht zu paralysieren."

Wachrütteln notwendig - aber ohne Überdramatisierung

Politiker und Öffentlichkeit paralysieren – das wollen die Autoren des aktuellen Papiers auch nicht – aber wachrütteln. Das Wissen um den schlimmstmöglichen Fall könne zum Handeln zwingen, schreiben sie. Ähnlich wie die Idee vom "Nuklearen Winter" in den 80ern die öffentliche Besorgnis geweckt und Abrüstungsbemühungen erzeugt habe. "Erforschung schwerwiegender Risiken und höherer-Temperatur-Szenarien könnten ein erneutes Engagement für die 1,5 bis 2 Grad Grenze als "am wenigsten unschöne" Option zementieren.

Ein Wachrütteln ist zwar richtig, sagt der Klimaforscher Harald Kunstmann von der Universität Augsburg, er wehrt sich aber dagegen, zu stark die endgültigen Katastrophen zu skizzieren. "Wenn wir zu viel Angst machen, was auf uns zukommt, dann habe ich persönlich einfach die Sorge, dass man sagt: Okay, es ist alles schon vorbei. Wir brauchen eigentlich jetzt nichts mehr unternehmen." Da sei "genau der falsche Ansatz".

Erwärmung von drei Grad sei realistisch

Man müsse auch ohne die skizzierten Katastrophen soweit kommen, ernsthaft zu handeln. Dass man sich grundsätzlich mit einer Erwärmung von drei Grad beschäftigen müsse, dem stimmt aber der Ausgburger Forscher ebenfalls zu, man müsse sich darauf einstellen, dass es soweit komme.

Dabei sei es aber nicht so, dass die Forschung sich in erster Linie mit Temperaturanstiegen von 1,5 bis 2 Grad beschäftigt habe, sagt Kunstmann. Das stehe nur öffentlich häufiger im Mittelpunkt, weil "wir sagen, das wollen wir erreichen." Ähnlich sieht es der Klimaforscher Carl-Friedrich Schleussner von der Humboldt-Universität zu Berlin.

Untersuchungen betrachten offenbar nur Extremszenarien

Demnach könnten die Autoren der Studie nicht belegen, dass sich die Klimaforschung auf Risiken bei einer Erwärmung um 1,5 bis 2 Grad fokussiere und hohe Risikoszenarien vernachlässige. "In der Tat ist das Gegenteil der Fall. Die mit großem Abstand meisten wissenschaftlichen Studien untersuchen Klimafolgen bei extremen Erwärmungsszenarien."

Autoren: Klimawandel nicht ohne sozialen Kontext betrachten

Ein Unterpunkt, den die Studienautoren zu bedenken geben, wird hingegen von Kunstmann und auch Schleussner unterstützt: Ein Klimawandel mit mehr als drei Grad Temperaturerhöhung könnte andere Bedrohungen verschärfen: Zunehmende Ungleichheit, Desinformation, Zusammenbruch der Demokratie und kriegerische Auseinandersetzungen. Carl-Friedrich Schleussner sagt hierzu: "Wir betrachten im Moment meist die Risiken von Klimawandel in einer sonst idealisierten und konfliktfreien Welt. Die Realität ist eine andere. Im Jahr 2022 und leider vermutlich auch über lange Zeit im 21. Jahrhundert."

Lebensräume und Bevölkerungszahlen im Blick

Beispielhaft zeigt die Studie zudem auf, dass bis zum Jahr 2070 zwei Milliarden Menschen in Gebieten mit extremer Hitze – eine jährliche Durchschnittstemperatur von über 29 Grad Celsius – leben könnten, statt aktuell 30 Millionen. "Dieser Blick auf die Bevölkerungsentwicklung ist tatsächlich sehr wichtig und der muss tatsächlich nochmal weit mehr in den Vordergrund gestellt werden", ergänzt Kunstmann. Man müsse weit mehr Forschung zur Frage betreiben, was die Klimaveränderung im Zusammenhang mit der parallel verlaufenden Bevölkerungsentwicklung tatsächlich bedeute.