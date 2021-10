Klimawandel: Der Nahe Osten steht vor aufgeheizten Konflikten

Vor wenigen Tagen stellte ein Beauftragter des israelischen Staates seiner eigenen Regierung ein schlechtes Zeugnis aus. Israel sei auf den Klimawandel nicht ausreichend vorbereitet. Der Ausstoß von Kohlendioxid sei in den vergangenen Jahren gestiegen, nicht gesunken. Außerdem nehme die Politik das Thema im internationalen Vergleich nicht ernst genug. Bei der letzten Kabinettsitzung stemmte sich Israels Premierminister Naftali Bennett gegen diese Eindrücke: Die Klimakrise sei eines der wichtigsten Themen auf der globalen Agenda. Und zwar zu Recht, wie er meint: "Hier geht es um die Leben von uns allen, von unseren Kindern und unseren Enkelkindern."

Premier Bennett: Klimawandel ist Thema der nationalen Sicherheit

Eine Formulierung des israelischen Premierministers stach heraus: Der Klimawandel wird von Israel nun als ein Thema behandelt, das die nationale Sicherheit betrifft. Offen wie nie räumt Israel damit ein, wovor Forscherinnen und Forscher seit Jahren warnen: Dass der Klimawandel die Konflikte im Nahen Osten noch verschärfen könnte.

"Jedes Problem wird durch den Klimawandel noch schlimmer"

Auch Shira Efron bereitet das Sorgen. Sie forscht am israelischen Institut für nationale Sicherheit, INSS. Sie bezeichnet den Nahen Osten als "Hotspot" des Klimawandels. Die Temperaturen stiegen hier noch schneller als im weltweiten Vergleich, er sei eine der trockensten Regionen der Welt. Gleichzeitig stehe der Nahe Osten schon jetzt für Konflikte und fragile Staaten. "Der Klimawandel führt nicht alleinig zu neuen Kriegen", so Efron. "Aber durch ihn werden Bedrohungen verstärkt. Jedes Problem wird durch den Klimawandel noch schlimmer."

Wetterereignisse verschärfen Konflikte

Shira Efron hat sich auf den Zusammenhang zwischen Klimakrisen und Konflikten spezialisiert. Und den gibt es längst, meint die Forscherin. Beispiel Syrien. Eine Dürreperiode habe den Ausbruch des dortigen Bürgerkrieges zumindest begünstigt, sagt sie. Auch in anderen Ländern könnten Wetterereignisse Konflikte verstärken.

Ägypten ist besonders verwundbar

Die Forscherin Efron blickt auch auf Ägypten, mit dem Israel nach mehreren Kriegen 1979 Frieden schloss. Ägypten sei sehr verwundbar: "Das Nildelta könnte überflutet sein und wer weiß, ob nicht in ein paar Jahrzehnten Alexandria komplett überflutet sein wird." Es gebe außerdem Terrorgruppen, die ständig die Stabilität in Ägypten bedrohten. All das könnte zu massiven Fluchtbewegungen führen, meint Efron. "Und wohin würden die Menschen dann fliehen?", fragt sie.

Klimaflüchtlinge aus Ägypten

Unter anderem nach Israel, sagt die Forscherin. An seiner Grenze zu Ägypten hat Israel bereits einen Zaun errichtet, der Migranten abhalten soll. Shira Efron ist aber skeptisch, dass sich Israel bei den Folgen des Klimawandels von seinen Nachbarn einfach abschotten kann. Sandstürme zum Beispiel machten vor Mauern und Zäunen nicht halt.

Armee bei hohen Temperaturen nicht voll einsatzfähig

Auch die israelische Armee räumt dem Thema nun einen höheren Stellenwert ein. Dabei geht es um mögliche Bedrohungen von außen. Aber auch um die Ausrüstung. So wurden Panzer nicht für den Einsatz in extrem hohen Temperaturen entwickelt. Und schon jetzt können israelische Soldaten an sehr heißen Sommertagen nur eingeschränkt trainieren. Schriftlich heißt es von der israelischen Armee: "Die Armee hat damit begonnen, sich auf mögliche Veränderungen vorzubereiten. Wir haben ein einzigartiges Team gebildet, das Strategien vor dem Hintergrund des Klimawandels entwickelt."

Schon jetzt Wassermangel im Gazastreifen

Konkret wird die Armee noch nicht. Bereits jetzt steht aber fest, dass die entwickelten Szenarien nicht gerade positiv sind. So ist der benachbarte Gazastreifen schon jetzt überbevölkert und es mangelt dort an sauberem Trinkwasser. In wenigen Jahrzehnten werden dort noch mehr Menschen leben – bei deutlich höheren Temperaturen.

Forscherinnen wie die Israelin Shira Efron hoffen, dass der Klimawandel nicht nur ein Risiko ist, sondern auch eine Chance. Dass die Staaten im Nahen Osten zusammenarbeiten, zum Beispiel beim Thema Wasser. Der Kampf um das knappe Gut kann zu Kriegen führen. So muss es aber nicht kommen. Optimisten hoffen, dass Länder ihr Wasser mit anderen teilen. Und das den Frieden sichert.