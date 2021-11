vor etwa 1 Stunde

Klimastudie: Lage dramatisch, aber nicht hoffnungslos

Hochwasser, Dürren und Hitzerekorde nehmen weltweit zu. Sie sind eine Folge der Erderwärmung. Will man diese begrenzen, darf nur noch wenig Kohlendioxid in die Erdatmosphäre gelangen, so das Fazit eines internationalen Wissenschaftler-Teams.