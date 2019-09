Klimastreik: Schulleitung entscheidet über Maßnahmen

Bayerns Kultusminister betont im Interview mit der Bayern 2 radioWelt auf das Schulgesetz, "dass nach dem bayerischen Unterrichts- und Schulgesetz die Schulleiterinnen und Schulleiter für entsprechende erzieherische oder Ordnungsmaßnahmen zuständig sind und dass die Bandbreite da groß ist.“

Angemessene Reaktion der Lehrenden

Piazolo meint, dass die Schulleiter entsprechend angemessen reagieren, wenn Schülerinnen oder Schüler dem Unterricht wegen der Demonstrationen von "Fridays for future" fern bleiben.

"Da wird zum Teil Projektunterricht gemacht, zum Teil wird der Unterricht nachgeholt. Aber es gibt auch den ein oder anderen Verweis. Da wird sehr verantwortungsvoll reagiert, auch für jeden Einzelfall gesondert und so ist es auch vorgesehen." Michael Piazolo

Offen für Ideen der Grünen

Zur Kritik der Grünen in Bayern, die dem Kultusminister Ideenlosigkeit in puncto Umweltthemen an Schulen vorwerfen, kontert Pioazolo.

"Wir haben Ideen, wir haben auch schon Handreichungen. Aber wir sind für jede Idee dankbar und wenn die Grünen sich in die Debatte mit einbringen wollen, dann können sie gerne uns auch Ideen zuliefern." Michael Piazolo