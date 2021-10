Klimaschutz und Digitalisierung: Experten erhöhen den Druck

Namhafte Wissenschaftler und Experten aus der Wirtschaft und dem Umweltschutz haben sich zusammengeschlossen und erhöhen beim Klimaschutz den Druck auf die Politik. In der Bundespressekonferenz in Berlin haben sie heute ihren Forderungskatalog vorgestellt. Diesen wollen sie an die Sondierungsparteien, die Fraktionsspitzen im Bundestag sowie an die Chefs großer Unternehmen und Forschungsinstitute schicken.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität 2045 gehe es um folgende zentrale Punkte:

Klimaschutz schneller anpacken

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft dürften sich nicht im "Klein-Klein" verheddern, sondern müssten die Maßnahmen für mehr Klimaschutz zügig anpacken. "Geschwindigkeit beim Ausbau der erneuerbaren Energien muss absolute Priorität haben, ohne diese Fortschritte können alle anderen Fragen nicht gelöst werden", betonte der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner. Dazu gehöre auch ein zügiger Ausbau der Strom-, Wärme-, Gas-, und Wasserstoffnetze.

Steuern senken, um Energie billiger zu machen

Das Steuer-, Abgaben- und Umlagesystem in Deutschland müsse umgebaut, die EEG-Umlage abgeschafft und die Stromsteuer gesenkt werden – auch um Energie billiger zu machen, so die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Mit diesen Maßnahmen könne man gerade in diesen Monaten Preissteigerungen und besondere Härten abfedern, meint die Professorin von der Universität Erlangen-Nürnberg.

Einnahmen aus Klimaschutzmaßnahmen an Bürger ausschütten

Ein planbar steigender CO2-Mindestpreis und ein europaweiter Emissionshandel seien weitere wichtige Instrumente. Gelder, die dadurch eingenommen würden, müssten an die Bürgerinnen und Bürger ausgeschüttet werden, um die Menschen finanziell zu entlasten. "Wir müssen den Leuten die Sorgen vor Kostenexplosionen nehmen, damit möglichst viele hinter dem Klimaschutz stehen", so die Experten. Klimaschädliche Subventionen und Investitionen in fossile Infrastrukturen sollten endlich gestrichen werden.

Mehr Klimaschutz geht nur mit mehr Digitalisierung

Die gesetzten Klimaschutzziele könnten aber nur mit mehr Investitionen in die Digitalisierung erreicht werden, erklärte Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm. Mehr Digitalisierung sei Voraussetzung beispielsweise für einfachere, schnellere Planungsverfahren und die Entwicklung neuer smarter Technologien. Auch der Ausbau des Schienengüterverkehrs solle mit Digitalisierung und Anreizsystemen von 18 auf 25 Prozent Anteil am Gesamtgüterverkehr gesteigert werden, heißt es in dem Forderungskatalog.

Globale Allianzen für den Klimaschutz

Klimaschutz sei keine deutsche Veranstaltung, betonte Wirtschaftsexperte und Unternehmensberater Stefan Schaible. Er forderte: "Das muss eine europäische und internationale Veranstaltung sein. Ich wünsche mir sehr, dass Deutschland in diesem Ideenwettbewerb auf globaler Ebene eine aktive Rolle übernimmt."

Schulterschluss von Wirtschaft und Umweltforschern

Das Besondere an der gemeinsamen Erklärung der Experten ist der Schulterschluss von Wirtschaftsvertretern und Fachleuten des Umwelt- und Klimaschutzes. Allen ist klar: Ob der Umbau in ein klimaneutrales Land gelingt, hängt von der nächsten Bundesregierung ab. Sie müsse jetzt die richtigen Weichen stellen. Das erfordere Mut und Lust auf Veränderung. Die größten Chancen auf einen Wandel sehen viele Experten dabei in einem Dreierbündnis. "Ich denke, dass die Klimaschutz-Ambitionen der Grünen gut kombinierbar sind mit den Konzepten der FDP", meinte Wirtschaftsweise Veronika Grimm.

Der nächste Kanzler oder die nächste Kanzlerin müsse die Regierungsarbeit ressortübergreifend nach den Klimaschutzzielen ausrichten und zur Chefsache machen.