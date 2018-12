vor etwa einer Stunde

Klimaschutz lernen: Schmelzende Eisberge mitten in London

In der polnischen Kohlestadt Kattowitz findet derzeit die Klimakonferenz COP24 statt. Mit einer Kunstaktion in London erinnert "Ice Watch" an die Dringlichkeit des Klimawandels. Vor dem "Tate Modern Museum" schmelzen derzeit 122 Tonnen Grönlandeis.