Klimaschutz: Industrie und Klimaschützer schauen nach Berlin

"Uns läuft die Zeit davon!" Dieses Zitat stammt nicht etwa von Demonstrierenden der Fridays-for-Future-Proteste. Es kommt aus dem Munde des mächtigen Verbandschefs Siegfried Russwurm, seines Zeichens Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI).

Dass die Zeit zu handeln da ist, hatten der ganzen Gesellschaft kürzlich auch führende Wirtschaftsforscher ins Stammbuch geschrieben. Professor Oliver Holtemüller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle sagte: "Mir scheint, Politik und Bevölkerung haben noch nicht ganz verstanden, dass effiziente Klimaschutzpolitik bedeutet, dass wir den Gürtel enger schnallen müssen."

Jetzt stellt sich die Frage, wer zuerst am Gürtel zieht. Die Politik, die Gesellschaft oder die Industrie. Das wird davon abhängen, wo SPD, Grüne und FDP die Prioritäten setzen.

Industrie und Naturschützer sehen gleichermaßen Handlungsbedarf

BDI-Präsident Russwurm bezeichnet den Umbau zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 als eine gesamtgesellschaftliche "Mammutaufgabe historischen Ausmaßes". Von der nächsten Bundesregierung fordert er Tempo und Planungssicherheit.

Da pflichten ihm Naturschützer bei: "Die bisherigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise reichen nicht aus", sagt Professor Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzrings (DNR). Er fordert eine "Klimaregierung". In dem Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP liest er einen "Aufbruch" heraus.

Viele (vage) Pläne von SPD, Grünen und FDP

In ihrem Sondierungspapier haben SPD, Grüne und FDP aufgeschrieben: "Wir werden das Klimaschutzgesetz noch im Jahr 2022 konsequent weiterentwickeln und ein Klimaschutz-Sofortprogramm mit allen notwendigen Gesetzen, Verordnungen und Maßnahmen auf den Weg bringen." Dafür sollen "Hürden und Hemmnisse" aus dem Weg geräumt, Planungs- und Genehmigungsverfahren gestärkt werden.

So soll die Windkraft an Land künftig zwei Prozent der Landesfläche ausmachen, Solaranlagen sollen auf Dächern von gewerblichen Neubauten verpflichtend werden, Gaskraftwerke sollen bis zur vollständigen Versorgung mit Erneuerbaren Energien auf klimaneutrale Gase umstellen. Die EEG-Umlage soll fallen. Deutschland soll Leitmarkt für Elektromobilität werden.

Industrie will weniger Hürden und verbindliche Leitplanken

BDI-Präsident Russwurm erhofft sich von der neuen Regierung vor allen Klimaschutzmaßnahmen und den Abbau von Bürokratie. Wenn ein Unternehmer wisse, dass das Genehmigungsverfahren für sein Vorhaben sechs Jahre daure, fange er erst gar nicht an. Der "modernen Staat", den sich SPD, Grüne und FDP auf die Fahnen schreiben wollen, sei dafür die Basis. Mit den Umweltverbänden ist sich die Industrie einig, dass man die Wirtschaft "möglichst schnell dekarbonisieren" müsse. Russwurm erwartet nun verbindliche Leitplanken seitens der Politik und ebenso viel öffentliche Investitionen. Russwurm spricht von Mehrinvestitionen von 860 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030.

Das heißt übersetzt: Der Staat soll sich am Umbau der Industriegesellschaft breit beteiligen. Die Kosten soll nicht nur die Industrie tragen. Es bleibt allerdings die Frage, was eigentlich die Industrie in den letzten Jahren freiwillig für den klimaneutralen Umbau geleistet hat. Allein Deutschlands Autoindustrie könnte in der Elektromobilität viel weiter sein, hätte sie ihre Forschung konsequent vorangetrieben – unabhängig von der Politik. Funfact am Rande: In der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen in Dresden steht ein Golf I E mit einer Reichweite von 40 Kilometern. Das Auto ist über 40 Jahre alt.

Naturschützer sorgen sich um Finanzierung

Kai Niebert vom DNR fordert ebenso wie der BDI Tempo beim Umbau zur klimaneutralen Gesellschaft. Er weiß nur nicht, wie das die künftigen Koalitionäre finanzieren wollen. SPD, Grüne und FDP hätten in ihrem Sondierungspapier Steuererhöhungen genauso ausgeschlossen wie ein Aufweichen der Schuldenbremse. 30 bis 50 Milliarden Euro müsse man jährlich für die Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 investieren, so Niebert, er sehe aber nicht, wo das Geld dafür herkommen soll.

Niebert macht klar, das werde eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Man könne sich nicht in die Klimaneutralität "hineinfördern". Vielmehr brauche es zügige Verbote von Verbrennungsmotoren und fossilen Heizungen und eine "angemessene CO2-Bepreisung". Die genaue Ausgestaltung dieser Forderungen haben die drei Parteien noch nicht exakt verhandelt.