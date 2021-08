Latif über Klimaschutz: "Ich möchte endlich Taten sehen"

Lilly Claudi lebt klimabewusst. Die 21-jährige Studentin ernährt sich seit acht Jahren vegetarisch, bezieht Ökostrom, benutzt die Bahn und thematisiert den Klimaschutz sehr häufig - denn sie ist Fridays-for-Future-Aktivistin. Mit gutem Beispiel vorangehen reiche im Klimaschutz aber nicht aus, denn: "Man kann es einfach nicht allein lösen." Zudem könne sich Klimaschutz nicht jeder leisten. Claudi fordert im "Dossier Politik" von der Bundesregierung systemische Veränderungen.

Klimawandel: Extremwetter nehmen zu

Mojib Latif, Klimaforscher und Meteorologe am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, pflichtet ihr bei und beobachtet einen "politischen Überbietungswettbewerb bei der Formulierung von Zielen, aber diese Ziele seien mit zu wenig Maßnahmen unterfüttert." Der Windkraftausbau werde durch die Abstandsregeln gebremst, es sei ein "Witz", was die Bundesregierung aus dem Kohlekompromiss gemacht habe: "Die Bundesregierung hat den Konzernen den Ausstieg noch vergoldet. Die Zahlung an die Konzerne und der extrem späte Ausstieg sind ein Skandal", sagt Latif.

Die Flutkatastrophe mit schweren Sturzfluten in mehreren Teilen Deutschlands sei eine Folge des Klimawandels, so Latif. Es habe zwar schon immer Hochwasser gegeben, aber die Häufung der Ereignisse nehme stark zu.

"Ich kann mich nicht erinnern, wie viele Sondersendungen ich schon mitgemacht habe zu Jahrhundertfluten. Eigentlich sollte so eine Sendung nur einmal im Jahrhundert kommen, aber sie kommen pausenlos." Mojib Latif

1,5-Grad-Ziel aktuell aussichtslos

Die "frommen Sprüche der Politiker" nach der Flut kann der Klimaforscher Latif nicht mehr hören: "Ich möchte endlich Taten sehen." Ähnlich sieht es Fridays-for-Future-Aktivistin Lilly Claudi. Die Weltklimaberichte hätten schon lange darauf hingewiesen, dass so etwas passieren könnte. Die 21-Jährige hat nach der Flut in den betroffenen Gebieten selbst mit angepackt, es sei viel schlimmer gewesen, als man sich es vorstellen könnte: "Die Menschen haben ihre Lebensgrundlage von einem Moment auf den anderen verloren."

Um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen, müsse noch einiges getan werden, sagt Claudi. Sie fordert von der Politik den Flugverkehr zu reduzieren, ein Moratorium für den Fernstraßenbau, die Schieneninfrastruktur zu verdoppeln, Subventionen für fossile Energieträger abzuschaffen, den CO2-Preis auf 180 Euro pro Tonne zu erhöhen. Derzeit liegt der 2021 eingeführte CO2-Preis in Deutschland bei 25 Euro pro Tonne.

Latif: Energiepolitik nicht rational

Klimaforscher Latif weist darauf hin, dass Deutschland seine CO2-Emissionen seit dem ersten Bericht des Weltklimarats im Jahr 1990 um 40 Prozent gesenkt habe, während die globalen Emissionen um 60 Prozent angestiegen sind. Das beweise: Klimaschutz und Wohlstand seien keine Gegensätze.

Man dürfe nicht mehr lange am Verbrennungsmotor festhalten, fordert Latif. Außerdem müsse noch deutlich stärker in den Ausbau erneuerbarer Energien investiert werden, die bisherige Energiepolitik sei nicht rational: "Wir haben uns zu Sklaven einiger Weniger machen lassen, die das Öl und die fossilen Brennstoffe besitzen."