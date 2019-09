Klimaschutz: Franfurter Proteste und Ringen in Berlin

"Keine Autos mehr mit Verbrennungsmotor." Das ist eine der Forderungen der Demonstranten, die am Samstag in Frankfurt am Main anlässlich der Internationalen Automobilausstellung (IAA) auf die Straße gegangen sind.

Laut Veranstalter protestierten 18.000 Radfahrer und 7.000 Fußgänger vor dem Messegelände. Die Polizei sprach von insgesamt 15.000 Teilnehmern.

Die Demonstranten forderten auch die Abkehr von spritschluckenden SUV und den Umstieg auf kleine sparsame Elektroautos. Außerdem sollte aus ihrer Sicht aus der autogerechten Stadt eine fahrrad- und fußgängerfreundliche Stadt werden.

Hauptfeindbild: SUV

"Der SUV gefährdet die Zukunft deines Kindes", war auf einem Plakat zu lesen, das ein eingenebeltes Baby hinter einem Geländewagen zeigte. Gemeint sein dürfte die Gefahr für Fußgänger, aber auch der meist hohe Spritverbrauch.

Der SUV: Auf der Frankfurter Demo war er ein Symbol für das Problem im Personenverkehrsbereich. Zwischen 2000 und 2017 wurden Pkw-Motoren zwar immer sparsamer. Gleichzeitig kauften die Deutschen immer schwerere und PS-stärkere Wagen. Die Folge: Der Vorteil sparsamer Motoren ging unter, die CO2-Emissionen stiegen sogar leicht an, um sechs Prozent. Der Verkehrsbereich macht rund ein Fünftel des CO2-Ausstoßes aus und damit liegt er hinter der Industrie auf Platz drei. Auf Platz eins steht die Energieerzeugung.

Organisatoren: "Autofixierte Verkehrspolitik" beenden

Der Protest, der von Fahrrad- und Umweltschutzorganisationen organisiert wurde, richtete sich auch gegen die Verkehrspolitik der Bundesregierung. "Jetzt muss die Regierung liefern und den Rahmen setzen für eine Wende - weg von der autofixierten Verkehrspolitik, hin zu klimafreundlichen, sauberen und lebenswerten Städten", erklärten die Organisatoren mit Blick auf kommenden Freitag, wenn die Bundesregierung ihr Klimakonzept vorstellen will.

Keine konkreten Ergebnisse - Druck auf GroKo steigt

Nach einem Treffen der Koalitionsspitzen im Kanzleramt am Freitagabend wurde bekannt, dass es noch keine abschließende Einigung gibt. Beim nächsten Treffen am Donnerstag soll ein Durchbruch erzielt werden, sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Bis dahin sei allerdings noch viel zu tun. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek hatte in einem Zeitungsinterview gesagt, es werde eine CO2- Bepreisung geben: "Ich bin sicher, dass dies das zentrale Ergebnis des Klimapakets sein wird, auch wenn die Verhandlungen noch laufen." Ähnlich äußerte sich SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch.

Streitthema CO2

Zentraler Streit zwischen Union und SPD ist, wie CO2 gespart werden soll: Die Union favorisiert eine Verknappung von CO2-Zertifikaten, die auch für Heizöl oder Benzin nötig würden. Die SPD hatte lange eine CO2-Steuer gefordert, zeigte sich aber zuletzt kompromissbereit. Fraktionsvize Miersch sagte im Deutschlandfunk, man dürfe den CO2-Preis aber nicht dem Markt überlassen, sonst werde es soziale Verwerfungen geben.