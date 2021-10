Klimaretter gesucht: Klimakonferenz startet mit starken Appellen

Leicht verspätet hat unter dem Vorsitz Großbritanniens die mit Spannung erwartete Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen im schottischen Glasgow begonnen. Rund 200 Regierungsvertreter wollen in den nächsten zwei Wochen die Pläne ihrer jeweiligen Regierungen zur Bekämpfung des Klimawandels vorstellen. Gesucht sind konkrete Handlungsvorschläge zur Rettung des Weltklimas: Wie kann der Ausstoß von Treibhausgasen reduziert werden? Wie sollen die Schäden des Klimawandels in ärmeren Ländern gebremst werden?

Erwartungshaltung weltweit ist hoch

Die im Vorfeld des Gipfels geäußerten Erwartungshaltungen könnten höher kaum sein. "In Glasgow kann und muss die Weltgemeinschaft die noch offenen Fragen zu den Regeln der internationalen Zusammenarbeit beim Klimaschutz abschließend klären. Wenn das gelingt, dann kann Glasgow eine neue Phase der internationalen Klima-Zusammenarbeit einleiten", sagte die geschäftsführende Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) zum Auftakt der Konferenz.

1,5-Grad-Ziel retten - aber wie?

Die Welt sei noch lange nicht auf 1,5-Grad-Kurs, so Schulze. Bei der Weltklimakonferenz in Paris vor sechs Jahren hatten sich die teilnehmenden Staaten darauf geeinigt, das Ziel der Staatengemeinschaft müsse es sein, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter unter 1,5 Grad zu halten. "Lassen Sie uns sicherstellen, dass Glasgow hält, was Paris versprochen hat", appellierte der frisch gewählte britische Präsident der Weltklimakonferenz, Alok Sharma. Das Fenster, um das 1,5-Grad-Ziel zu sichern, schließe sich.