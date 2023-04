Klimaproteste in Berlin: Habeck kritisiert "Letzte Generation"

Von einem "Lahmlegen der Hauptstadt" konnte an diesem Mittwoch noch nicht die Rede sein: Nach Schätzungen der Polizei beteiligten sich gut 150 Menschen an ersten Protestmärschen durch Berlin. Kleineren Verkehrsbehinderungen wurden durch die Polizei rasch aufgelöst. Angekündigt hatten die selbsternannten Klimaschützer zunächst Blockaden im Regierungsviertel; am Sonntag soll vor dem Brandenburger Tor demonstriert, ab Montag der "Stadtstillstand" geprobt werden.

Habeck: Protest "spaltet die Gesellschaft"

Aus der Politik erntet die "Letzte Generation" schon jetzt deutliche Kritik. "Dieser Protest macht Klimaschutz nicht mehrheitsfähig, sondern verärgert Leute, spaltet die Gesellschaft und insofern ist es kein hilfreicher Beitrag zum Klimaschutz", sagte Wirtschafts- und Kilmaschutzminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch dem Sender RTL/ntv. Der Klimaschutz sei eine "gesamtgesellschaftliche Aufgabe". Diesem Anliegen schade die Protestform der radikalen Klimaaktivisten.

Wissing vermisst Gesprächsbereitschaft - Klimaschützer widersprechen

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), dessen Ressort die Klimaziele der Regierung zuletzt deutlich verfehlte, warf der Gruppe mangelnde Gesprächsbereitschaft vor. "Diese Gruppierung hat nie mit mir einen Dialog gesucht", sagte Wissing dem Nachrichtenportal "The Pioneer".

Die Gruppe wies diese Darstellung zurück. "Wir haben mehrfach den Kontakt zu Verkehrsminister Wissing aufgenommen", erklärte ein Sprecher auf Anfrage. Zuletzt habe man vor einer Woche eine Mail an alle Bundesminister und Bundesministerinnen versandt.

Was die "Letzte Generation" erreichen will

Die "Letzte Generation" prangert an, dass die Bundesregierung die im Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 definierten und im Bundesrecht verankerten Klimaschutzziele zu verfehlen droht. Sie fordert konkrete Maßnahmen wie ein Tempolimit auf Autobahnen und die Einführung eines Neun-Euro-Tickets; zudem die Einsetzung eines Gesellschaftsrats mit gelosten Mitgliedern, der Pläne für ein Aus fossiler Energien wie Öl, Kohle und Gas in Deutschland bis 2030 ausarbeiten soll.

Die Methoden der Aktivisten - insbesondere Klebe- und Blockadeaktionen - stoßen jedoch auch in der Klimaschutzbewegung auf Widerspruch. Die neuen Aktionen in der Bundeshauptstadt sind ausdrücklich nicht befristet. Sie sollen erst enden, wenn die Forderungen erfüllt sind. Was, wann und wo genau geplant ist, hält die Gruppe üblicherweise geheim.