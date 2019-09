Klimapaket: Grüne wollen über Bundesrat nachbessern

Schon die ersten Reaktionen auf das Klimapaket waren gespalten. Von Mutlosigkeit war ebenso die Rede wie vom "Marshall-Plan für Klimaschutz". Und auch zwei Tage nachdem die Bundesregierung das Papier "Eckpunkte für das Klimaschutzprogramm 2030" veröffentlichte, hält die Diskussion an. Vor allem den Grünen gehen die im Paket vorgeschlagenen Punkte nicht weit genug. Deshalb wollen sie im Bundesrat Einfluss auf die Klimaschutzpläne der Regierung nehmen.

Grüne: "Tief enttäuscht"

Grünen-Chefin Annalena Baerbock sprach in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS) von einer tiefen Enttäuschung, die sich bei der jungen Generation angesichts der Klimapläne ausbreite. Ein Gesetzentwurf, der aus dem Klimapaket erwachse, müsse im Bundesrat "genau überprüft" werden, so Baerbock.

Andere Grüne äußerten sich ähnlich. Baden-Würtembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprach davon "jede Chance" zu nutzen, um "mehr für den Klimaschutz herauszuholen." Tarek al Wazir, grüner Wirtschaftsminister in Hessen, äußerte sich ebenfalls in der "FAS". Er sei "sehr enttäuscht". Wie sich die Grünen im Bundesrat zu einem möglichen Klimagesetz verhalten, ließ al Wazir offen. Man müsse den dann vorliegenden Gesetzestext prüfen.

Grüne im Bundesrat: Immer einflussreicher

Ein mögliches Klimagesetz gilt als zustimmungspflichtig. Das heißt, dass nicht nur der Bundestag darüber entschieden muss, sondern auch der Bundesrat. Während die Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD im Bundestag über eine Mehrheit verfügt, sind die Verhältnisse im Bundesrat anders. Schwarz-Rot hat dort keine Mehrheit, da im Bundesrat nur Vertreter der Landesregierungen sitzen.

Da die Grünen in mittlerweile neun Bundesländern einen Teil der Regierung stellen und in den Bundesländern Brandenburg und Sachsen, wo derzeit Koalitionsverhandlungen laufen, ebenfalls an der Regierung beteiligt werden könnten, ist ihr Einfluss signifikant. Für den Freistaat Bayern sind beispielsweise vier CSU-Mitglieder und zwei Vertreter der Freien Wählern im Bundesrat stimmberechtigt.

Im Bundesrat gilt jedoch eine sogenannte "einheitliche Stimmabgabe". Das heißt, dass nicht Parteien oder Fraktionen geschlossen abstimmen, sondern jedes Bundesland eine Einheit bildet. Wollten die Grünen also Einfluss auf die Klimapläne nehmen, müssten sie das mit ihren jeweiligen Koalitionspartnern vorbringen. In Baden-Würtemberg würde das heißen, dass sich Grüne und CDU gemeinsam auf Änderungen verständigen müssten.

Kretschmer (CDU): "Sehr rabiate Maßnahmen"

Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) warnte indes vor einer Überforderung der Bürger durch das Klimapaket. "Die Leute werden sich über die Konsequenzen und Mehrbelastungen von bis zu 15 Cent für Benzin und Diesel sowie Heizöl erschrecken", sagte er der "Bild am Sonntag". Dies seien "sehr rabiate Maßnahmen, die einen breiten gesellschaftlichen Diskurs erfordert hätten".

Zugleich ist CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer bereit mit FDP und Grünen über Änderungen im Klimapaket zu verhandeln. Der Stuttgarter Zeitung sagte sie: "Für die Umsetzung benötigen wir das Einvernehmen mit Bundesländern, Städten und Gemeinden und natürlich die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger."

Gewinner des Klimapakets: Die Deutsche Bahn

Grundweg positiv über das Klimapaket äußert sich die Deutsche Bahn. Es seien "hervorragende Nachrichten für die Eisenbahn in Deutschland und ihre Kunden" so Bahnchef Richard Lutz am Sonntag in Berlin. Hier werde "das größte Investitions- und Wachstumsprogramm in der über 180-jährigen Bahngeschichte" in Aussicht gestellt, so Lutz. Die Bahn wolle die vorgeschlagene Mehrwertsteuersenkung für die Fernreisen mit ICE und IC direkt auf die Kunden umlegen. Bahntickets sollen dadurch zehn Prozent günstiger werden. Der Infrastrukturvorstand der DB, Ronald Pofalla sprach davon, dass "der Rückenwind schon fast Sturmstärke" komme.

Windkraft-Verband: Klimapaket Gefahr für gesamte Branche

Von diesem Rückenwind bekommt der Bundesverband Windenergie nach eigenen Aussagen wenig zu spüren. Im Gegenteil: die gesamte Branche sei dadurch in Gefahr, so Hermann Albers, Vorsitzender des Lobbyverbandes. Im Klimapaket ist der Mindestabstand von Windkraftanlagen zu Wohnhäusern mit 1.000 Metern festgelegt.

Der Deutschen Presse-Agentur sagte Albers, dass diese Formulierung "unverständlich und grob fahrlässig" sei. Robert Habeck, Co-Chef der Grünen, sprach in der Rheinischen Post davon, dass durch diese Abstandsregelung eine weitere Bebauung "faktisch unmöglich" werde und die Bundesregierung damit eine Zukunftsbranche abwürge.

Noch ist das Klimapaket kein Gesetzentwurf. Dieser wird in den kommenden Wochen erarbeitet werden. Das große Ziel ist es, die Erderwärmung zu begrenzen. Die Diskussion um Nachbesserungen dürfte hitzig geführt werden.