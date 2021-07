Aktivisten der Klimaliste gründen Bundespartei

Die Partei Klimaliste, die bislang nur auf Kommunal- und Landesebene aktiv war, will nun auch auf Bundesebene mitmischen. Die Klima-Aktivisten, denen sich auch Wissenschaftler angeschlossen haben, haben die Bundespartei nach eigenen Angaben bereits am 19. Juni in Leipzig gegründet.

Wichtigstes Thema: Kampf gegen Klimawandel

Kernthema der Partei auf regionaler Ebene ist demnach ein entschlossenerer Kampf gegen den Klimawandel und die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels auf der Grundlage des Pariser Klimaabkommens. Damit steht sie in Konkurrenz zu den Grünen. Mittlerweile ist die Klimaliste nach eigenen Angaben in allen 16 Bundesländern vertreten.

Zuletzt traten die Kandidaten auch bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt an. In allen drei Bundesländern verfehlten sie die Fünf-Prozent-Hürde zum Einzug in den Landtag deutlich, in Sachsen-Anhalt kam die Klimaliste auf rund 0,1 Prozent der Stimmen.