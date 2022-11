Klimakrise gibt Kriegsrelikte im Hochgebirge frei

Frühstück im Kerzenschein. Auf dem Tisch steht Kaffee. Daneben Weißbrot und Marmelade. Es ist kurz nach vier Uhr. Im holzgetäfelten Gastraum der Südtiroler Berglhütte sitzen an diesem Morgen nur drei Männer: Gerald Holzer, Josef Plangger und Christian Mazzag. Die drei wollen den Ortler (3.905 Meter) besteigen.

Er ist einer der namhaftesten Gipfel der Alpen, gelegen im Westen Südtirols, im Vinschgau. Nahe der Grenze zur Schweiz. Wirklich leicht ist keine einzige der Aufstiegsrouten auf den Gipfel. Und die, für die sich die drei entschieden haben, ist obendrein verhältnismäßig wenig begangen: Von der Hütte weg müssen Aspiranten rund 1.700 Höhenmeter bis zum Gipfel bewältigen. Dazu kommt der Abstieg. Das schreckt offenbar viele ab.

Besonderes Ziel

"Der Mensch sucht den Weg des geringeren Widerstandes am Berg und die große Masse hat natürlich schon Probleme mit dem Höhenunterschied", vermutet Josef Plangger. Er ist Bergführer. An diesem Tag aber ist er nicht mit Gästen unterwegs, sondern mit Freunden, die ein besonderes Ziel haben: Denn auf der von ihnen gewählten Route werden sie an Stellungsresten aus dem Ersten Weltkrieg vorbeikommen.

Gerald Holzer und Christian Mazzag engagieren sich bei einem Verein, der die Erinnerung an die Kriegsjahre in der Region wachhalten will. Sie wollen wissen, was in diesem besonders heißen Sommer aus dem Eis aufgetaut ist – wie sich der Gletscherschwund bemerkbar macht.

Unterwegs an die Frontlinie

Die drei sind unterwegs zur einstigen Frontlinie. Denn an der Grenze Südtirols, die quer durch das Ortlermassiv verläuft, lagen sich ab 1915 österreichisch-ungarische und italienische Soldaten gegenüber. Italien hatte der k.u.k.-Monarchie damals den Krieg erklärt und den Dreibund, also das Bündnis, das es zuvor mit Österreich-Ungarn und Deutschland verband, aufgekündigt.

In Folge dessen begann an den Tiroler Grenzen ein Wettlauf um die Gipfel: Die Militärs waren überzeugt, dass derjenige der die Gipfel hält, auch die tiefer liegenden Übergänge kontrollieren könne. Das Ortlermassiv wurde zum höchstgelegenen Abschnitt der Front. Am Ortler selbst wurde die höchstgelegene Geschützstellung eingerichtet und von Soldaten Österreich-Ungarns gehalten. Russische Kriegsgefangene mussten die Kanonen per Hand hinaufziehen.

Große Geländegewinne konnte Italien hier nicht verzeichnen. Der Krieg wurde andernorts entschieden. Nach dem Waffenstillstand 1918 blieben Geschütze, Munition, Uniformen, Feldpost, Verpflegung und vieles mehr in den unzugänglichen Stellungen in großer Höhe zurück.

Geschützstellung aufgetaut

So auch am Pleisshorn, wo sich Holzer, Mazzag und Plangger umsehen wollen. In rund 3.000 Metern Höhe stoßen die drei dort auf Reste einer Geschützstellung: Als sie sich über den Gletscher nähern, trägt ihnen der Wind einen modrigen Geruch entgegen.

Direkt über dem Gletscher steht hinter einem Felsvorsprung eine Baracke. Sie ist aus Holzbrettern zusammengezimmert. Überall klaffen Lücken. Auch im Dach. An der Stirnseite ragt ein rostiges Ofenrohr heraus. Durch die einstige Tür ist die Baracke nicht zu betreten. Das Gelände darunter ist zu steil. Die Felsstufe, auf der dieser Teil der Baracke einst gestanden haben muss, scheint weggebrochen zu sein. Durch eine Lücke im Dach klettern Holzer und Mazzag hinein.

Überleben statt Kämpfen

Das sei die Mannschaftsbaracke gewesen, berichtet Holzer. Hier habe sich die Bedienermannschaft der Geschütze aufgehalten. Im Sommer, wie im Winter. Damals waren die Soldaten in derartigen Stellungen teils tagelang abgeschnitten von Versorgungs- und Kommunikationswegen. "Die Männer waren eher mit dem Überleben beschäftigt, als mit dem Kämpfen", sagt Mazzag.

Tatsächlich starben rund zwei Drittel der Männer, die im Frontabschnitt zwischen dem Ortler und dem Gardasee kämpften, in Lawinen oder durch Blitz- und Steinschlag sowie durch Krankheiten und Hunger. Insgesamt wird die Zahl der Toten in diesem Frontabschnitt in seriösen Schätzungen auf etwa Fünfzig- bis Sechzigtausend beziffert. Reste der Ausrüstung der Soldaten jener Tage kommen jetzt aus dem Eis hervor.

Patronen in Originalverpackung

In der Baracke stoßen die Männer auf Gewehrmunition in bedruckten Pappschachteln. Also originalverpackte Patronen, die über einhundert Jahre tiefgefroren waren. Dazu Decken, Überreste von Strohsäcken und Dienstanweisungen: "Die Leitungen können abgehört werden", liest Mazzag von einem tropfnassen Zettel vor. Es ist eine Anweisung an die Truppe, verfasst irgendwann in den Kriegsjahren zwischen 1915 und 1918.

Extremer Sommer beschleunigt Ausapern

In diesem Sommer sei allein im Bereich dieser Baracke vier- bis fünfmal so viel Eis weggetaut, wie in anderen Jahren, schätzt Holzer. Damit komme wesentlich mehr zum Vorschein, als in den Jahren davor, in denen immer wieder Entdeckungen von den Hochgebirgsfronten des Ersten Weltkrieges gemeldet wurden.

Zu den Funden, die der Südtiroler an der Seite der örtlichen Archäologiebehörde gemacht hat, zählen auch Briefe und Feldpostkarten. Die Soldaten müssen sie in den Stellungen zurückgelassen haben. Dann kehrte der Winter ein, alles gefror und taute über einhundert Jahre nicht mehr auf. Nach dem Krieg hätten die Menschen anderes zu tun gehabt, als zu den alten Stellungen hinaufzusteigen, sagt Mazzag.

Feldpost, wie ein Brief, den er an diesem Tag findet, schlummerte all die Jahre im Eis. Ihn machen solche Funde traurig, schildert der Südtiroler: "Es ist immer die Post aus der Heimat, die man findet. Und kaum einer ist dorthin zurückgekehrt."

Handgranaten und Artilleriemunition

Dabei sind Schriftstücke längst nicht das Einzige, was verstärkt aus dem Eis ausapert: Auch Munition größeren Kalibers kommt immer wieder zum Vorschein. So auch an diesem Tag, als die Männer auf Artilleriegranaten stoßen. Diese sind auch einhundert Jahre später noch immer gefährlich: "Ob der Zünder funktioniert, weiß man nicht aber der Sprengstoff kann noch explodieren, wenn er trocken ist", warnt Holzer. Solche Funde sind deshalb an die italienischen Behörden zu melden.

Zukunft der Stellungen im Eis

Was aus der Baracke wird, die die Freunde an diesem Tag untersucht haben, ist offen. Bei einer anderen hat der Verein von Holzer und Mazzag gerade in Zusammenarbeit mit den Behörden und einer Spezialfirma mit dem Rückbau begonnen.

In der Baracke haben sie Kleider gefunden, Helme deren Riemen noch intakt sind, eine Fahne und auch hier: Papiere. Über einhundert Jahre konserviert im Eis. Zurückgelassen wohl 1918 von den österreichisch-ungarischen Truppen.

Die Teile des Unterstandes soll ein Hubschrauber ins Tal bringen. Dort soll die Baracke, wenn möglich wieder zusammengesetzt werden, um vielleicht einmal an die Schicksale der Männer an der Hochgebirgsfront zu erinnern.

Mehr zu diesem Thema hören Sie heute (23.11.) um 14:05 Uhr in der Sendung Breitengrad auf Bayern2. Den Breitengrad-Podcast finden Sie unter anderem hier.