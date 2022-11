Artikel mit Audio-Inhalten

> Klimakonferenz: Die Beschlüsse im Überblick

Nach zähen Verhandlungen steht am Ende der Klimakonferenz in Ägypten eine Abschlusserklärung. Die Bilanzen sind durchwachsen: Erfolg beim Fonds für Klimaschäden, doch an anderen Stellen vage Formulierungen. Eine Zusammenfassung wichtiger Ergebnisse.