Klimakonferenz: Bewegung bei Diskussion über Hilfsfonds

Die UN-Klimakonferenz im ägyptischen Scharm el Scheich soll offiziell am Freitag zu Ende gehen - und in einer der zentralen Fragen scheint es nun eine Annäherung zwischen Industriestaaten und Entwicklungsländern zu geben: bei der von den Ländern des globalen Südens geforderten Entschädigungsregelung für von den Industrieländern verursachte Klimaschäden.

EU offen für Klimaschäden-Ausgleichsfonds

Die Europäische Union signalisierte die Bereitschaft, die Forderung der Entwicklungsländer nach einem Ausgleichsfonds mitzutragen, wenn sich daran alle Hauptemittenten von Treibhausgasen beteiligen. EU-Kommissionsvize Frans Timmermans teilte mit, die EU rücke von ihrem bisherigen Widerstand gegen einen solchen Fonds oder eine ähnliche Finanzierungsfazilität ab.

"Wir sind nun bereit, eine Fazilität zu diskutieren, aber in einem breiteren Rahmen", sagte Timmermans. Er sprach von einem Finanzierungsmosaik. Wenn es eine Verständigung darüber gebe, könne eine entsprechende Einrichtung bereits in einem Jahr beschlossen werden und damit früher als bisher angenommen.

Baerbock: "Auch China muss für Schäden aufkommen"

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) äußerte sich kompromissbereit. Es gehe um Lösungen, "die den vulnerabelsten Staaten jetzt unmittelbar helfen und nicht erst in ein paar Jahren", sagte sie am Rande der Beratungen. Baerbock kündigte an, Deutschland werde vorerst seinen Beitrag für den internationalen Fonds zur Anpassung an Klimafolgen um weitere 60 Millionen Euro aufstocken. Letztlich müssten aber "alle großen Emittenten" von Treibhausgasen zumindest für die Klimaschäden der Zukunft Verantwortung übernehmen.

Es stimme zwar, dass Europa und Nordamerika "die Verantwortung für die Klimaschäden der jüngeren Vergangenheit und auch die meisten der Gegenwart" trügen, sagte Baerbock. Sie machte aber deutlich, dass sich auch China an einer Ausgleichslösung beteiligen müsse: "Aber China muss dann auch für die Schäden der Zukunft mit aufkommen, wenn sie nicht bereit sind, ihre eigenen Emissionen in Zukunft radikal herunterzubringen."

Entwicklungsländer drücken aufs Tempo

Die Entwicklungsländer pochen auf einen zentralen Fonds, über den sie Zugriff auf Gelder haben, mit denen sie auf Zerstörungen und Katastrophen infolge der Erderwärmung reagieren können. "Wir haben keine Zeit mehr und wir haben kein Geld mehr und keine Geduld mehr", sagte der Klimaminister des Inselstaats Vanuatu, Ralph Regenvanu. Der Fonds sei "ganz klar die Erwartung", sagte auch der Umweltminister von Antigua und Barbados, Molwyn Joseph.

Die Industriestaaten favorisieren wiederum einen Mix aus bereits bestehenden und neuen Maßnahmen, darunter Versicherungen. Baerbock wies auf den globalen Schutzschirm für Klimarisiken hin, den Deutschland am Montag gemeinsam mit Ghana und anderen Ländern vorgestellt hatte. Dieser Schutzschirm sei aus deutscher Sicht "Teil eines Mosaiks für Loss and Damage" (Verluste und Schäden), sagte sie.

Deutschland fordert mehr Ehrgeiz bei der Emissionssenkung

Gerungen wurde in Scharm el Scheich auch um ein ehrgeiziges Arbeitsprogramm zur Senkung der klimaschädlichen Emissionen. "Wir brauchen nicht drum herumzureden, noch nie waren ambitionierte Ergebnisse auf einer Klimakonferenz so schwierig wie in diesen Tagen", sagte Annalena Baerbock angesichts der schwierigen Kompromisssuche. Baerbock drängte dennoch auf eine deutliche Senkung der Treibhausgasemissionen noch in diesem Jahrzehnt und forderte, die Weltklimakonferenz müsse Signale für den Abschied von Kohle, Öl und Gas setzen.

"Um weitere und größere Schäden durch die Erderwärmung zu vermeiden, sei "mehr Ehrgeiz bei der Senkung der Emissionen" notwendig, sagte die deutsche Verhandlungsführerin. Sonst werde man "auf der ganzen Welt nicht mehr genug Geld finden, um all die Kosten für klimabedingte Verluste und Schäden abzudecken", so Baerbock. "Wir werden das 1,5-Grad-Ziel nur am Leben halten können, wenn wir die Emissionen nicht 2030, -40, -50 oder -60 senken, sondern nur, wenn wir sie jetzt senken", betonte sie.

Geht der Gipfel in die Verlängerung?

Ob der Klimagipfel wirklich am Freitag enden wird, zweifeln viele Beobachter angesichts der anhaltenden Meinungsverschiedenheiten und der Dringlichkeit der Probleme an. Viele rechnen mit einer Verlängerung. UN-Klimakonferenzen wurden schon des öfteren ins Wochenende verlängert. Außenministerin Baerbock geht auch dieses Mal davon aus: Sie habe ihre Koffer nicht gepackt für ein Ende am Freitagnachmittag, sagte sie: "Leider sind wir noch nicht da, wo wir am Ende hinkommen wollen."

Mit Material von epd und dpa