Klimagipfel: Was haben die Konferenzen bisher gebracht?

Ein schneller Blick auf die Zahlen sagt: internationale Klimapolitik – Fehlanzeige: der Ausstoß an Treibhausgasen ist seit 1990 weltweit um rund die Hälfte gestiegen – allen Konferenzen und Abkommen zum Trotz. "Wir sind immer noch auf dem Weg in die Klimakatastrophe", sagt UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Seine Fachleute rechnen vor, dass die globale Mitteltemperatur auf etwa 2,7 Grad steigen wird, selbst wenn die Zusagen aus dem Paris-Abkommen eingehalten werden. Das ist deutlich mehr, als die Staaten eigentlich gemeinsam erreichen wollten: eine Begrenzung auf deutlich unter 2 besser 1,5 Grad.

Ja, sagt der Klima-Analyst Prof. Niklas Höhne, stimmt: "Es geht einfach alles viel zu langsam voran und ich würde sagen, diese COP ist immer noch die letzte Chance das 1,5 Grad-Ziel in Reichweite zu halten."

Höhne: Gerechter Klimaschutz keine realistische Option

Die Jugend drängt. Fridays-for-Future auf den Straßen schreien nach gerechtem Klimaschutz wirksam und sofort. Aber der Wissenschaftler räumt ein: "Eine realistische Option ist das nicht. Die UN-Verhandlungen funktionieren nicht so, wie oft angenommen: da wird den Staaten nichts aufs Auge gedrückt – runtergerechnet vom noch verbleibenden Klimabudget, das die Welt noch hat – so 400 bis 500 Gigatonnen – kriegt nicht jeder einfach eine Menge zugeteilt und muss sehen, wie er damit klarkommt. Das wäre zielführend, aber ist nicht durchsetzbar."

In der UN reicht ein einziger Staat, der widerspricht, um das zu kippen. Die Sache läuft umgekehrt: die Konferenz in Paris hat das Ziel festgehalten und ein Verfahren, wie man sich dem gemeinsam nähern kann – aber jeder nach seiner eigenen Entscheidung. Das wendet die Klimakrise noch nicht, mildert sie aber, sagt der erfahrene Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Jochen Flasbarth. "2,7 Grad wären zu viel ….Aber wir sind auch nicht in einer 5- oder 6-Grad-Welt, wie sie vor Paris von den Wissenschaftlern prognostiziert worden ist. Das heißt, es ist zwischen Paris und heute eine Menge Dynamik entstanden."

Politische Klimaziele haben Potential für besseres Ende

Auch der Wissenschaftler bestätigt, dass die politischen Ziele zumindest das Potential haben, zu einem besseren Ende zu kommen. Professor Höhne ist für den Climateactiontracker verantwortlich, der die Fortschritte misst. Rechnet man da die neuesten Ankündigungen ein, wann Staaten klimaneutral werden wollen, dann ergibt sich ein günstigeres Bild: "Wenn alle Länder das tun, was sie versprochen haben, dann sind wir bei rund 2 Grad am Ende des Jahrhunderts. Das ist niedriger als wir je vorhergesagt haben! Das ist tatsächlich eine gute Nachricht."

Wirtschaft engagiert sich zunehmend für Klimaschutz

Längst ist nicht gesagt, dass den Ankündigungen auch Taten folgen, aber immer mehr engagiert sich auch die Wirtschaft weltweit, sagt Sabine Nallinger, Chefin der Stiftung 2Grad, die gemeinsam mit 80 deutschen Großunternehmen eine Initiative für mehr Klimaschutz gestartet hat. "Von Wirtschaftsseite halten wir den Druck hoch was Glasgow angeht. Wir werden vor Ort sein und mit vielen Unternehmen vor Ort zeigen, wie weit da die Wirtschaft schon ist und hoffen da auch ein Momentum zu erzeugen."

Schon in Paris, als die Politiker sich noch für den Abschluss feierten, hat der damalige US-Außenminister und jetzige Klimagesandte, John Kerry, eindrucksvoll darauf hingewiesen, dass Klimaschutz dann gelingen wird, wenn die Wirtschaft darin den Markt der Zukunft sieht.