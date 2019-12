Klimagipfel: Mehr Ehrgeiz, aber keine Handelsregeln

Der Gipfel in Madrid fordert die Staaten auf, im kommenden Jahr ihre Ziele beim Klimaschutz zu verschärfen. Das war schon in der Klimavereinbarung von Paris 2015 angelegt, jetzt hat es die Konferenz bestätigt – in deutlicheren Worten als im ersten Entwurf vorgesehen.

Es sei dringend nötig, die deutliche Lücke zu schließen zwischen bisherigen Bemühungen und dem Ziel, die Erderwärmung deutlich unter 2 oder sogar bei 1,5 Grad zu halten. Die Regierungen sollten verstärkte Anstrengungen zeigen, um die höchstmögliche Emissionsminderung zu erreichen.

"Wir haben kleine Fortschritte erzielt, aber angesichts der Klimakrise, angesichts der Erwartungen, die wir aus der Zivilgesellschaft hören, angesichts dessen, was wir in Europa im European Green Deal vorgeleistet haben, hätten wir uns natürlich ein wenig mehr erwartet." Karsten Sach, Leiter der deutschen Delegation

Ein Signal, das nicht reicht

Der Green Deal der EU-Kommission wurde vergangene Woche von den europäischen Staats- und Regierungschefs bestätigt, mit dem Ziel, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen – also nicht mehr klimaschädliche Treibhausgase auszustoßen als eingespart werden. Einige Länder haben beim Gipfel großen Widerstand organisiert, sagt Christoph Bals von der Denkfabrik Germanwatch: die USA, Brasilien und Australien:

"Dass es trotzdem gelungen ist, zumindest ein deutliches Signal für mehr Ambition jetzt im nächsten Jahr zu senden, ist immerhin ein Fortschritt, aber überhaupt nicht das, um in einer Notstandssituation die nötige Dynamik zu erzeugen." Christoph Bals, Denkfabrik Germanwatch

Keine Einigung im Zertifikate-Handel

Außerdem hat der Klimagipfel trotz Verlängerung keine Regeln beschlossen für Artikel 6 der Paris-Vereinbarung. Der erlaubt es Staaten und Unternehmen, mit Ausstoßgutschriften zu handeln. Die EU und Deutschland wollten dabei Doppelzählungen vermeiden und verhindern, dass Staaten alte Zertifikate in den Handel bringen aus der Zeit des weltweit ersten Klimavertrags von Kyoto. Genau das hatten Länder wie Brasilien, Indien und China vor. Kein Konsens in Madrid - ein Beschluss wurde auf den nächsten Gipfel in Glasgow verschoben. "Wir hoffen, dass wir dann Regeln bekommen, die den Handel schneller machen und besser strukturieren", sagt der EU-Unterhändler.