Klimagipfel in Glasgow beendet: Was wurde beschlossen?

Knapp einen Tag mehr als erwartet haben sie gebraucht, aber die knapp 200 Staaten des Glasgower Klimagipfels haben sich geeinigt. Es gibt einen Abschlussbericht des Treffens mit Absichtserklärungen, Forderungen und Plänen zum Klimaschutz, auf den sich alle geeinigt haben. Ein Überblick:

Ein bisschen Kohleausstieg

Der wohl aufsehenerregendste Punkt des Berichtes dürfte der Kohleausstieg sein, der erstmals seit 25 Jahren in einem Abschlussbericht eines Klimagipfels Erwähnung findet. Zugleich war es vor allem die Kohle, die für die Verlängerung des Gipfels und letztlich auch große Enttäuschung sorgte.

Nachdem die Formulierung dazu, wie und wann die Gipfel-Staaten aus der Kohle aussteigen wollen, ohnehin bereits zweimal abgeschwächt worden war, erfolgte in letzter Minute eine weitere Abschwächung. Konkret wurde im Abschlussbericht in Bezug auf die Kohle das Wort "phase out", also Aussteigen, durch das Wort "phase down", also Herunterfahren, ersetzt. Zudem sollen "ineffiziente" Subventionen für Öl, Gas und Kohle gestrichen werden.

Die Abschwächung beim Kohleausstieg war kurz vor Abschluss des Gipfels von Indien forciert worden. Staaten fühlten sich übergangen, auch Gipfel-Präsident Alok Sharma und EU-Klimaschutz-Kommissar Frans Timmermans zeigten sich tief enttäuscht. Die Schweizer Umweltministerin Simonetta Sommaruga machte klar, dass dies das Erreichen des zentralen 1,5-Grad-Zieles schwieriger machen werde.

1,5 Grad Ziel bleibt

An genau diesem Ziel, die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, hält die Konferenz jedoch fest. Dies war beim Pariser Klimaabkommen 2015 bereits beschlossen worden.

Dass die 200 beteiligten Staaten daran festhalten ist insofern bemerkenswert, als das dies eigentlich bedeutet, dass sie ihre Bemühungen um das Aufhalten der Klimakrise deutlich verstärken müssten. Ein UN-Bericht zur Glasgower Konferenz hatte ermittelt, dass die bisher geplanten Maßnahmen für das 1,5-Grad-Ziel bei weitem nicht ausreichen. Vielmehr droht mit den bisherigen Plänen eine Erwärmung um 2,7 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts . Eine Überschreitung der 1,5 Grad Erwärmung würde laut Experten zu einem deutlichen Anstieg der Meeresspiegel sowie häufigeren Extremwettern führen.

Die Staaten erkannten in Glasgow nun offenbar an, dass die bisherigen Anstrengungen nicht ausreichen. Man einigte sich darauf, bis Ende 2022 die entsprechenden nationalen Maßnahmenpläne nachzuschärfen. Dies erfolgt allerdings letztlich auf freiwilliger Basis.

Gerechtigkeit für arme Staaten?

Vom Klimawandel betroffen ist der ganze Planet. Manche Länder treffen schon jetzt die aus der Klimakrise resultierenden Extremwetter, Dürren, Meeresspiegel-Anstiege und Umweltkatastrophen aber stärker als andere. Besonders betroffen sind oftmals Länder, die historisch und aktuell viel weniger Auslöser der Erderwärmung sind als die Industriestaaten, die viel CO2 emittieren.

Um diese Ungerechtigkeit zu beenden, fordern die ärmeren Staaten der Welt seit Langem einen finanziellen Ausgleich für die Schäden, die die nicht zuletzt von Industriestaaten beförderte Klimakrise bei ihnen auslöst. Auch hier gab es nun eine erste Einigung, die allerdings vielen Klimaschützern, Entwicklungsorganisationen und armen Staaten nicht weit genug geht.

Konkret soll einen Geldtopf geben, in den reiche Länder einzahlen sollen, um Klimafolgen in armen Staaten abzufedern. Damit sollen allerdings vor allem technische Hilfen geleistet werden, eine Kompensation der Klimafolgen, auch solcher in Vergangenheit soll es nicht geben. Auch werden keine konkreten Zahlen genannt, die eingezahlt werden sollen. Viele Staaten der Dritten Welt aber auch Aktivisten kritisieren, dass die Industrieländer damit weiter keine Verantwortung für die Klimakrise übernehmen.

Weitere Initiativen

Neben dem offiziellen Abschlussbericht wird vor allem die Tatsache, dass überhaupt weiter zwischen den Staaten verhandelt wurde und ein Ergebnis entstand, als positives Signal für die Zukunft gewertet. Daneben gab es auch einzelne Initiativen, denen sich jeweils nur ein Teil der Staaten anschloss.

Wälder: Etwa 100 Staaten schlossen sich eine Initiative an, die bis 2030 die Entwaldung stoppen will. Auch Brasilien und Russland gehören dazu. Klimaschützern ist der Zeitpunkt 2030 zu spät. Daneben sagten auch 30 Finanzinstitute zu, ab 2025 nicht mehr in Entwaldungsprojekte zu investieren. Diese Zusage ist allerdings nicht bindend.

Methan: Nicht nur CO2-, nein auch Methanausstoß fördert die Klimakrise. Rund 100 Länder wollen nun bis 2030 ihren Methanausstoß um 30 Prozent senken. Die USA und die EU sind dabei, China, Indien, Russland und Australien nicht. China sagte aber anderweitig einer Reduktion der Methan-Emission zu. Wie die Einhaltung der Ziele kontrolliert werden soll, ist unklar.

Fossile Brennstoffe: Bei Kohle, Gas und Öl gab es neben dem Abschlussbericht verschiedene einzelne Ankündigungen und Zusagen. Etwa will der weltweit drittgrößte Kohle-Nutzer Vietnam keine neuen Kohlekraftwerke mehr bauen.

Verkehr: Rund 30 Staaten kündigten an, bis 2040 auf emissionsfreie Autos umzusteigen. Deutschland ist nicht dabei, da E-Fuels in Verbrennungsmotoren nicht als Teil der Vereinbarung anerkannt wurden. Auch Frankreich, Japan, die USA und China beteiligen sich nicht. Von den deutschen Herstellern trat nur Mercedes-Benz der Initiative bei.

USA-China-Deal: Die beiden großen Staaten einigten sich bilateral darauf, schon in den nächsten Jahren ihre Anstrengungen bei Klimaschutz mit Maßnahmen verstärken zu wollen. Konkret wurden sie hier jedoch nicht.