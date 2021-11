Klimagipfel Glasgow: Wurde die Jugend gehört?

Joshua Steib aus Vaterstetten bei München beschäftigt sich schon seit mehreren Jahren mit dem Thema Klimawandel, auch schon vor seiner Ernennung zum UN-Jugenddelegierten. Er gibt Seminare über den Umgang mit dem Klimawandel, unter anderem auch bei der Evangelischen Akademie Tutzing.

Was er damit erreichen möchte, ist, dass Klimabildung ein bisschen mehr in den Fokus gerückt wird, wie er sagt: "Weil es halt in der Schulbildung leider noch nicht so verankert ist." Die Vereinten Nationen ernennen pro Land jeweils zwei Jugenddelegierte – für Deutschland fiel die Wahl auf Johanna Schwarz und auf Joshua Steib.

Vor rund einem Monat fand dann in Mailand ein erstes Treffen von Jugenddelegierten aus verschiedenen Ländern von verschiedenen Kontinenten statt. Herausgekommen ist ein Forderungskatalog der globalen Jugend. Damit im Gepäck sind sie dann zur COP26 nach Glasgow gereist, um die führenden Köpfe der Politik davon zu überzeugen.

Wurden Jugenddelegierte in Glasgow ernst genommen?

Inzwischen ist Joshua Steib wieder nach Vaterstetten zurückgekehrt, mit sehr ambivalenten Gefühlen, wie er sagt. "Auf der einen Seite war das eine ganz besondere Erfahrung, dass man so viele andere klimabewusste Jugendliche aus der gesamten Welt kennengelernt hat, die alle in ihrer Weise Veränderungen vorantreiben. Das war super bereichernd", sagt er.

Auf der anderen Seite hatten einige Jugendliche das Gefühl, in dieser Runde nicht ernst genommen zu werden, gerade beim Umgang mit der deutschen Delegation. Sie habe ihnen nicht die Zeit gegeben, um über Themen zu diskutieren. "Ganz viele verschiedene Länder, skandinavische Länder, osteuropäische Länder, Länder wie Mexiko, nehmen Jugendliche in ihrer offizielle Verhandlungsdelegation auf. Sie dürfen am Verhandlungstisch sitzen und haben die Vollmacht, für das Land mitzuverhandeln." Bei Deutschland ist das nicht der Fall. "Da haben wir tatsächlich in Deutschland meiner Meinung nach noch viel Nachholbedarf. Und da werde ich mich auch in den nächsten Monaten und Jahren dafür einsetzen", sagt Steib.

Jugend-Forderungskataloge für die Mülltonne?

Ein weiterer Punkt, der ihn nicht in seiner Funktion als Jugenddelegierter ermutigte, war der Umgang mit dem Forderungskatalog der Jugendlichen, der im Vorfeld in Mailand mit viel Aufwand fertiggestellt wurde. In Glasgow verteilten die Jugenddelegierten das Dokument an die anwesenden Politikerinnen und Politiker. Doch von vielen wurde es offensichtlich nicht gelesen: Wenige Stunden, nachdem sie die Papiere verteilt hatten, fanden sie sie in Abfalleimern, "obwohl die nur an Staatschefs und Minister verteilt wurden", so Steib. "Also waren es auch nur die Staatschefs und Minister, die sie auch potenziell hätten wegschmeißen können. Und das ist natürlich schon sehr, sehr demotivierend."

Die Kernfrage: Wir wird der Klimawandel finanziert?

Dennoch: Steib konnte in Glasgow zahlreiche Kontakte knüpfen, konnte konstruktive Gespräche führen, zum Beispiel mit skandinavischen Delegationen unter anderem über das Thema Finanzierung des Klimawandels, das auch im Mailänder Dokument enthalten ist.

Die westlichen Staaten hatten sich dazu verpflichtet, so Steib, pro Jahr 100 Milliarden Euro für die Länder des globalen Südens bereitzustellen, "damit die in Klimafinanzierung investiert werden können und in verschiedene nachhaltige Projekte. Und das Ziel wird halt konstant verfehlt." Seine Befürchtung: Wenn es zum Abschluss des Gipfels ein Papier mit den Ergebnissen von COP26 geben wird, dann wird darin wenig Verbindliches stehen: "Viele Worte, aber wenig Lösungsansätze und wenig konkrete Kontrollmechanismen."

