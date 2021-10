Klimagipfel 2021: Darum geht es in Glasgow

Ambitioniertere Aktionspläne der Staaten

Seit Paris müssen die einzelnen Länder Vorschläge machen, wie sie dazu beitragen wollen, den Klimawandel aufzuhalten. Alle fünf Jahre müssen sie diese Pläne nachschärfen. Nachdem die Klimakonferenz vergangenes Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen ist, ist dafür jetzt der Zeitpunkt. Die EU zum Beispiel hat ihr bisheriges Ziel, bis 2030 (gegenüber 1990) 40 Prozent weniger Treibhausgase zu verursachen, auf 55 Prozent erhöht. Manche Länder haben ihre neuen offiziellen Pläne aber noch nicht eingereicht – unter ihnen China und Indien, die für einen großen Teil der globalen Emissionen verantwortlich sind.

Um auf den gemeinsamen 1,5-Grad-Weg zu kommen, müssten sich die Treibhausgas-Emissionen laut UNEP in den nächsten acht Jahren mehr als halbieren. Dem Klimaschutzexperten Niklas Höhne vom gemeinnützigen NewClimate-Institut zufolge braucht es dafür wesentlich ambitioniertere Aktionspläne. Höhne verfolgt die internationale Klimapolitik seit Jahrzehnten und reist als Beobachter nach Glasgow. Gegenüber dem BR sagte er, dass es jetzt insbesondere auf kurzfristige Anpassungen ankommt – etwa den schnellen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas hin zu erneuerbaren Energien.

Klimaneutralität ab 2050

Positiv stimmt Höhne die Tatsache, dass immer mehr Länder zusagen, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts klimaneutral sein zu wollen. Das bedeutet, dass sie dann höchstens so viel Treibhausgase ausstoßen wollen, wie sich auch kompensieren lassen – zum Beispiel durch Aufforstungsprojekte. Der Klimaschutzexperte sieht darin einen Trend und spricht von einer "Welle von Klimaneutralitätsbekundungen": Nach der EU und den USA wollen jetzt auch China, und Japan klimaneutral werden. Mit Australien, Russland und der Türkei seien außerdem Länder hinzugekommen, die sich bisher gesträubt hätten.

Wenn sich auf dem Gipfel in Glasgow alle Staaten darauf festlegen würden, Klimaneutralität umzusetzen, ließe sich der globale Temperaturanstieg auf 2,2 Grad begrenzen. So hat es das Umweltprogramm der UN berechnet. Dahingehende Maßnahmen müssten aber schon bis 2030 in die Wege geleitet werden.

Mehr Geld für Klimahilfen an arme Länder

Ein weiterer Punkt, um den es in Glasgow gehen wird, ist die Finanzierung von Klimahilfen für arme Länder des globalen Südens. Diese Länder sind nur für einen kleinen Teil der weltweiten Emissionen verantwortlich, von den Folgen des Klimawandels aber zugleich besonders bedroht. Wenn die Temperatur weiterhin extrem steigt, müssen Millionen Menschen ihre Heimat verlassen und in andere Regionen der Erde fliehen. Sie brauchen jetzt Unterstützung beim Klimaschutz und dabei, sich an den Klimawandel anzupassen.

Reiche Staaten haben ihr bisheriges Versprechen, dafür jährlich 100 Milliarden Dollar zu bezahlen, nicht eingehalten. Dabei wäre schon dieser Betrag nicht ausreichend. "Industrieländer müssen mehr Geld auf den Tisch legen, um Entwicklungsländern zu helfen", sagt Klimaschutzexperte Höhne. Auf der Konferenz müsse konkret geklärt werden, wer wie viel Geld zur Verfügung stellt.

CO2-Zertifikatehandel international regeln

Klarheit will die Staatengemeinschaft auch in Bezug auf den internationalen Handel mit Emissions-Zertifikaten schaffen. Dabei geht es darum, im gemeinsamen Regelwerk zu formulieren, wie Länder den Ausstoß und das Einsparen von Treibhausgasen wie CO2 untereinander austauschen können, um ihre Ziele einzuhalten. Die Schweiz beispielsweise will einen Teil ihrer Emissionen reduzieren, indem sie Projekte in anderen Ländern unterstützt – etwa, wenn sie in Peru einen Windpark baut. Bisher ist nicht klar, welches Land die Einsparungen für sich verbuchen darf. Auf der Klimakonferenz sollen Regeln ausgestaltet werden, damit solcher Handel künftig einheitlich und transparent dokumentiert wird.

Klimaschutzexperte Höhne geht insgesamt nicht davon aus, dass in Glasgow die klaffende Lücke zwischen dem nötigen 1,5- und den dem aktuellen 2,7-Grad-Pfad geschlossen wird. Er erwarte aber, dass ein starkes Signal gesendet wird, wenn die Welt sich darin einig ist, aus Kohle, Öl und Gas aussteigen zu wollen.