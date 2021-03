Klimafreundlich kochen - mit der Kochkiste

Sie spart Energie, Geld, Arbeitszeit und Nerven: Die Kochkiste ist ein Fortschritt, obwohl sie bereits zur Zeit des 1. Weltkriegs modern war. Das Verfahren, ein Essen im Kochtopf durch gute Dämmung fertig zu garen, ist wahrscheinlich so alt wie das Kochen selbst. Und es hat Zukunft, weil es in jeder Hinsicht nachhaltig ist.

Essen aus der Kiste – ganz ohne Lieferdienst

Halbfertige Speisen wie Hülsenfrüchte, Reis, Kartoffeln, Eintöpfe, Tafelspitz, Kraut, Schmorgerichte wie Sauerbraten werden ganz heiß und gut verschlossen mit dem Topfdeckel in eine sorgsam gedämmte Kiste gestellt und zugedeckt. Ungefähr nach einem Sechstel der eigentlichen Kochzeit, heißt es in einem alten Kochbuch.

In der Kiste werden sie von allein fertig – nicht so schnell, wie wenn sie auf eingeschalteten Herd stehen bleiben würden. Man rechnet ungefähr mit der dreifachen Zeit. Länger aufs Essen warten müssen, ist an sich natürlich kein Vorteil. Aber das kriegt man mit einer guten Arbeitsplanung in den Griff. Die Pluspunkte liegen woanders.

Die Kochkiste spart Energie und damit Geld

Stellt man das Essen nach einem Sechstel der Kochzeit in die Kochkiste, spart man rund drei Viertel der Heizenergie, die man beim herkömmlichen Kochen bräuchte – diese Information stammt auch aus dem alten Kochbuch. In aktuellen Quellen ist von Einsparungen von 30 bis 90 Prozent die Rede.

Warum diese weite Spanne? Wie viel Energie man unterm Strich einspart, hängt zum einen vom Gericht ab, zum anderen maßgeblich von der Wärmeleitfähigkeit der Kiste. Milchreis zum Beispiel kann man auch einfach unter der Bettdecke fertig quellen lassen. Irene Wild hat ein Buch geschrieben mit dem Titel „Die geniale Kochkiste“ das im Juni 2021 erscheint. "Pi mal Daumen" so sagt sie, spart man mit einer guten Kochkiste pro Nutzung Energiekosten in Höhe von 50 Cent bis einen Euro.

Wie gemacht fürs Homeoffice

Für Irene Wild ist "der größte Benefit": Sobald das Essen in der Kochkiste ist, hat die Köchin oder der Koch frei. Er oder sie kann die Küche verlassen. Denn in der Kochkiste brennt nichts an, kocht nichts über. Man muss nicht umrühren - Linsen behalten zum Beispiel ihre Form und werden nicht zu Brei. Und gerade bei Eintöpfen oder Milchreis kann man das Essen verzehrfertig aus dem Topf in der Kiste schöpfen. Über mehrere Stunden hinweg.

Es ist also ganz egal, wenn die Kinder zu unterschiedlichen Zeiten ausgehungert von der Schule kommen, das Essen steht immer bereit. "Eine große Hilfe, gerade für die berufstätige Frau" heißt es schon im alten Kochbuch. Ein weiterer Vorteil: Es riecht nicht nach Kohl, wenn man Kohl macht, denn die Kochkiste ist geruchsdicht. Bei Gerichten, die sehr lang brauchen, bis sie fertig sind, Gulasch von der Rinderwade zum Beispiel, empfiehlt es sich, den Topf nach ein paar Stunden rauszunehmen, noch einmal aufkochen zu lassen und dann wieder zurück in die Kiste zu stellen.

Kochkiste - auch ganz einfach selbst gemacht

Kochkisten gibt’s zu kaufen, aus Holz, Styropor und Karton zum Beispiel. Man kann sie sich auch selber basteln. Genau wie die sogenannten Kochsäcke, die ähnlich funktionieren, aber nicht so einfach sind in der Handhabung. Wer aber erst mal ausprobieren will, ob ihm das Verfahren zusagt, kann improvisieren: Einen stabilen Karton auskleiden mit verfügbaren dämmenden Materialen, die die Hitze gut aushalten. Zum Beispiel Wolldecken, Metallfolien aus dem Erste-Hilfe-Kasten, Filze, Korkplatten zur Not auch Baumwollsweatshirts.

Die Topfgröße muss so gewählt werden, dass das Essen bis etwa zwei Zentimeter unter den Rand reicht. Der heiße Topf mit Deckel wird vom Herd genommen, direkt in die Kiste gestellt (Deckel drauf lassen!) und anschließend werden die Seiten ausgestopft und der Topfdeckel noch mit Dämmmaterial abgedeckt, bis der Karton randvoll ist. Dann wird er zugemacht. Jetzt ist Zeit fürs Homeoffice, den Garten oder einfach nur zum Hunger kriegen.

Nachhaltig kochen mit der Kiste

Für Pfannkuchen, Sellerieschnitzel und Krustenbraten eignet sich die Kochkiste nicht. Denn sie kann nur "nasse Gerichte". Auf diesem Gebiet ist das uralte Verfahren aber tatsächlich zukunftsfähig. Nachhaltig in jeder Hinsicht: Umweltfreundlich, weil die Kochkiste Energie spart. Wirtschaftlich, weil die eingesparte Energie eingespartes Geld ist und man neben dem Kochen Geld verdienen kann. Und sozial, weil sie den Stress bei der Zubereitung verringert und Essen bereit hält für ausgehungerte Kinder.