Klimaforscher schlagen wegen Erderwärmung Alarm

"Die nächsten Jahre sind entscheidend, damit unser Planet nicht aus dem Gleichgewicht gerät". So lautet die Mahnung von Bundesumweltministerin Svenja Schulze mit Blick auf den Bericht des Weltklimarates IPCC. Schulze fordert noch einmal eindringlich den Abschied von Kohle, Öl und Gas, denn "jede vermiedene Tonne CO2, jedes vermiedene Zehntelgrad Erderwärmung zählt".

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek will auch auf den wissenschaftlichen Fortschritt setzen: Gute Ideen aus der Forschung und ein entschlossenes Handeln von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft könnten die notwendigen Veränderungen voranbringen, so Karliczek.

Konkrete Maßnahmen, wo Deutschland beim Klimaschutz nachsteuern sollte, nennen Schulze und Karliczek jedoch nicht.

Forscher fordern Politik zum Handeln auf

Der Kieler Klimaforscher Hans-Otto Pörtner hält sich zur Zeit in Südkorea auf, wo der IPCC gerade tagt. Pörtner betont ausdrücklich, dass er die Probleme beim Klimaschutz derzeit "nicht auf der physikalischen oder technologischen Seite" sieht. "Die Engpässe liegen klar auf der politischen, der institutionellen Seite."

Auch IPCC-Mitautorin Daniela Jacob mahnt: Deutschland tue nicht genug. Sie fordert, noch mehr auf erneuerbare Energien zu setzen.

Bundesregierung steckt noch in Gesprächen

An Bekenntnissen mangelt es nicht. Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth verweist besonders auf zwei Bereiche, "wo wir die Anstrengungen erheblich erhöhen müssen". Dies sei zum einen der Verkehrssektor, "wo wir ein ganzes Stück hinterherhängen", zum anderen energieintensive Industrien mit hohen Prozessemissionen wie Stahl- oder Zementherstellung, wo derzeit in Gesprächen mit Branchenvertretern versucht werde, Wege zu geringeren Emissionen auszuloten.

Forschungs-Staatssekretär Michael Meister nennt den IPCC-Bericht einen "Weckruf" für die Politik: "Wir haben die Fakten vorliegen für die Klimapolitik", erklärte Meister. Gleichzeitig mahnt er aber auch, ein Kohleausstieg müsse in Einklang mit der Wirtschaft stattfinden. Sein Kollege Flasbarth betont, es wäre falsch, der Kohle-Kommission vorzugreifen.

NABU nennt Umweltpolitik "verlogen"

Beim Naturschutzbund NABU hat man für die aktuelle Umweltpolitik in Berlin kein Verständnis. NABU-Klimaexperte Sebastian Scholz erklärt, der jetzt vorgelegte IPCC-Report sei nur ein neuer Beweis für die verlogene Klimapolitik der Bundesrepublik. Den Lippenbekenntnissen zum Klimaschutz folgten unentwegt Taten, die diesen torpedieren, so Scholz. Und NABU-Chef Olaf Tschimpke ergänzt: Die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius sei immer noch möglich. In Deutschland müsse deshalb schnellstmöglich mit dem Kohleausstieg begonnen werden.

Ein halbes Grad mehr hätte bereits deutliche Folgen

Der IPCC-Bericht, der auch eine Grundlage für die nächste UN-Klimakonferenz im Dezember in Polen sein wird, zeigt einige klare Unterschiede zwischen einer Erwärmung von 1,5 und einer von zwei Grad:

Die Begrenzung auf 1,5 Grad könnte die Zahl der betroffenen Menschen bis 2050 um mehrere Hundert Millionen verringern

Ernteeinbußen, etwa bei Mais, Reis, Weizen würden geringer ausfallen

Der Meeresspiegel wird bei 1,5 Grad bis zum Jahr 2100 um zehn Zentimeter weniger steigen als bei zwei Grad

Der Arktischen Ozean wäre im Sommer bei zwei Grad zehnmal häufiger eisfrei

70 bis 90 Prozent der Korallenriffe würden bei 1,5 Grad verschwinden - bei zwei Grad wären praktisch alle verloren

Der Bericht zeigt aber auch. Eine Begrenzung auf 1,5 Grad ist immer noch möglich. Sie bräuchte aber wesentliche höhere Anstrengungen, als jene, die derzeit unternommen werden.