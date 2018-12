Klimaforscher erwartet kleine Fortschritte bei Klimakonferenz

Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte Cramer: "Ich denke schon, dass man kleine Fortschritte machen wird. Dass man sich darüber einigen wird, wie eigentlich die Berechnung der Treibhausgasemissionen aus den verschiedenen Ländern in transparenter Weise erfolgen soll. Dafür gibt es weitreichende Vorschläge." Cramer, der Mitautor des aktuellen Weltklimaberichts IPCC ist, fügte an: "Ich denke, das ist ja der Kern des Pariser Abkommens, dass man offenlegt, wie viel man eigentlich emittiert und welchen Einfluss man auf das Klima macht."

Kohleausstieg kann nicht frühzeitig genug sein

Mit Blick auf die Diskussion über den Kohleausstieg in Deutschland sagte Cramer: "Natürlich kann das nicht frühzeitig genug sein. Wir wissen seit einiger Zeit, dass die Anstrengungen eigentlich aller Industrieländer zur Begrenzung der Treibhausgasemissionen bei weitem nicht ausreichen. Und das gilt auch für Deutschland." Cramer bedauert, dass noch kein konkretes Datum für den Ausstieg feststeht: "Man kann zwar hervorheben, dass immerhin diskutiert wird in der Kohlekommission und dass dort auch Hoffnung besteht, ein vernünftiges Ziel zu finden. Aber es wäre schöner gewesen, wenn man schon in Kattowitz einen Plan hätte vorlegen können und sagen können, dass man in Deutschland Ernst macht mit dem Klimaschutz."

Überschwemmte Küstenstädte und hohe Verluste in der Landwirtschaft

Sollte es nicht gelingen, die Erderwärmung zu drosseln, zeichnet Cramer ein düsteres Bild: Bei einer Erwärmung um zwei bis vier Grad Celsius käme es neben Dürre und häufigen Unwettern weltweit zu immensen Verlusten in der Landwirtschaft und massivem Artensterben. Außerdem würden zahlreiche Küstenstädte dem bis zu 80 Zentimeter steigenden Meeresspiegel zum Opfer fallen.