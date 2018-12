Klimafolgenforscher: "Kohlekommission muss Ergebnis finden"

Der Klimagipfel von Kattowitz habe "ein beachtliches Ergebnis geliefert", betonte Elmar Kriegler, stellvertretender Forschungsleiter am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, in der radioWelt auf Bayern 2.

Durch das in Kattowitz beschlossene Regelwerk seien die Nationen verpflichtet, nicht nur ihre Ziele klar zu benennen, sondern auch alle zwei Jahre darüber zu berichten, was sie tun, um diese Ziele zu erreichen.

Politischer Druck möglich

Dadurch könne politischer Druck auf einzelne Länder aufgebaut werden, sich um die Klimaziele zu kümmern. Nach dem nächsten Klimagipfel, der für September 2019 in New York geplant ist, werde sich zeigen, wie ernst es den Nationen mit ihren Absichtserklärungen von Kattowitz ist, so Kriegler im Interview.

"Deutschland wird nicht zur nächsten Klimakonferenz fahren können, ohne dass die Kohlekommission ein Ergebnis gefunden hat – um glaubwürdig zu bleiben." Elmar Kriegler

Deutschland stehe besonders im Fokus, so Kriegler: "In den einzelnen Nationen werden jetzt die politischen Prozesse verstärkt. Deutschland wird im Moment angesehen als ein Land, das mit sich selbst ringt."

Schwerpunkt auf Elektromobilität, um aus Kohle auszusteigen

Die Energiewende müsse nicht nur im Stromsektor, sondern auch im Verkehrssektor und im Wärmesektor vorangetrieben werden, so dass sie auch tatsächlich zur Reduktion von Emissionen führt. "Deutschland hat die Möglichkeiten. Die Ideen liegen auf dem Tisch. Man müsste nur jetzt an die Umsetzung gehen, insbesondere im Verkehr, Stichwort Elektromobilität", so Kriegler.