"Zeitbombe" Klimaerwärmung: Das fordern Experten und Politik

Die Zeit im Kampf gegen den Klimawandel tickt dem jüngsten Bericht des UN-Weltklimarats (IPCC) zufolge immer schneller. Der Treibhausgas-Ausstoß müsse bis zu den 30er Jahren halbiert werden, um den Anstieg der Erd-Erwärmung auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen, heißt es in der am Montag veröffentlichten Studie des Rates.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres zeigte sich alarmiert: "Das Tempo der Erwärmung ist das höchste seit 2.000 Jahren", sagte er. "Die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre ist so hoch wie zuletzt vor zwei Millionen Jahren. Die Klima-Zeitbombe tickt." Die Industrie-Nationen sollten ihre Emissionen bis etwa 2040 einstellen. Der Bericht sei jedoch auch eine Überlebenshilfe für die Menschheit. IPCC-Chef Hoesung Lee sagte: "Wenn wir jetzt handeln, können wir eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle sichern."

Münchner Forscher fordert zügige Kehrtwende

"Die Dringlichkeit, bis 2030 etwas zu tun, ist gestiegen", sagte Matthias Garschagen, Klimaforscher an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität und einer der Autoren des Berichts. Bereits jetzt liegt der globale Durchschnitt bei 1,1 Grad, warnte Garschagen im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. In Polarregionen sei die Erwärmung sogar noch stärker.

Aus seiner Sicht ist es sehr schwierig, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen: "Wenn wir so weitermachen wie bisher, können wir dieses Ziel nicht mehr erreichen." Theoretisch sei es aber noch möglich - unter der Voraussetzung einer tiefen und zügigen Kehrtwende. Auf keinen Fall sei das Kind aber in den Brunnen gefallen: "Jetzt geht es darum, das Überschreiten dieser Marke so gering wie möglich zu halten", so der Münchner Forscher. Es sei der falsche Weg die Bekämpfung des Klimawandels und Ziele der Wirtschaft gegeneinander auszuspielen: "Wenn wir es nicht schaffen, die globale Erwärmung zu begrenzen, dann werden uns die Kosten der Schäden davongaloppieren." Guter Klimaschutz sei auch gute Wirtschaftspolitik.

Der Klimawandel schreitet schneller voran und die Folgen sind stärker als zunächst gedacht, geht aus dem Bericht hervor. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung, bis zu 3,6 Milliarden Menschen, leben demnach in Regionen, die besonders starke Folgen des Klimawandels erleben dürften.

Baerbock: Brutale Klarheit, die auch Hoffnung macht

Der sogenannte Synthese-Bericht fasst eine Reihe von Analysen der vergangenen Jahre und damit Hunderttausende Fachartikel zusammen. Die Veröffentlichung der 37 Seiten war umstritten und verzögerte sich um zwei Tage, da die Formulierungen auch als Marschroute für die nächsten Weltklima-Konferenzen gelten.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sprach von einem Bericht von brutaler Klarheit, der auch Hoffnung mache: "Es ist weiterhin möglich, die 1,5 Grad in Reichweite zu halten, wenn wir in den nächsten sieben Jahren die globalen Emissionen halbieren." Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, machte ebenfalls Hoffnungszeichen aus: "Der Report zeigt, dass in bestimmten Weltregionen gerade eine Entkoppelung von CO2-Emissionen und Wirtschaftswachstum einsetzt, dass also eine hohe Lebensqualität auch mit geringen Emissionen erreichbar ist."

Weltklimabericht: Streit um Formulierungen

Greenpeace-Deutschland betonte, die kommenden Jahre seien die entscheidenden im Kampf gegen den Klimawandel. Die Bundesregierung dürfe daher nicht länger bremsen und die Warnungen der Klimawissenschaft ignorieren: "Für den deutschen Beitrag zum Klimaschutz muss die Ampelregierung ihr lähmendes Hickhack um E-Fuels, Tempolimit und LNG-Überkapazitäten endlich beenden."

In dem Bericht rangen die Staaten bis zuletzt um viele Formulierungen. Vor allem solche zur Finanzierung von Hilfen bei der Klima-Anpassung für ärmere Staaten waren umstritten. Einige Staaten hätten gerne die Bedeutung Solar-Energie oder Abscheidung und Speicherung von CO2 (CCS-Technologie) stärker betont.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg sprach von einem "Verrat" der Politik. Die Tatsache, dass die Regierenden noch immer "in der Verleugnung" lebten und sich "aktiv in die falsche Richtung" bewegten, werde "als der beispiellose Verrat gesehen und verstanden werden, der es ist", teilte Thunberg der Nachrichtenagentur AFP in einer Erklärung mit. Führende Politiker weltweit hätten es versäumt, beizeiten etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Es werde nun "immer unmöglicher, die Klimakrise zu ignorieren".

Schon jetzt sind Folgen wie häufigere und stärkere Hitzewellen, Überschwemmungen und Dürren deutlich, etwa die Hitze und Überschwemmungen in Indien und Pakistan im 2022 und die anhaltende Dürre südlich der Sahara. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichtete gerade, dass es in Somalia wegen der Dürre im vergangenen Jahr bis zu 43.000 zusätzliche Todesfälle gegeben haben könnte.

Auswirkungen auf Bayern

Sind die Veränderungen auch in Bayern spürbar? Darüber sprach der Wissenschaftler Harald Kunstmann von der Uni Augsburg bereits im November 2022 - kurz nach der Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh. Unter anderem sagte der Forscher damals: Je höher die globale Temperaturerwärmung ist, desto höher ist sie auch regional. Dabei spielen die Alpen eine besondere Rolle, denn sie erwärmen sich doppelt so schnell wie das globale Mittel.

Es gilt, so der Forscher im November: Je höher ein Gebiet liegt, desto stärker steigt die Temperatur. Anhand feinmaschiger Modellierungen können die Forscher um Harald Kunstmann präzise die Temperaturerhöhungen in Bayern vorhersagen. Ein Beispiel: 2050 wird es im Vergleich zu heute auf 500 Höhenmetern 1,3 Grad Celsius wärmer sein als heute – auf 2.500 Metern schon 1,7 Grad.

In einigen Teilen Bayerns etwa sei auch Wasserknappheit zu beobachten, sagte Klimaforscher Matthias Garschagen im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. "Das wird sich weiter verschärfen dieses Problem."

Garschagen verwies zudem auf ein Problem in Deutschland. Nach extremen Wetterereignissen sei das Thema immer in aller Munde: "Dann wird politisch diskutiert, aber leider nur kurz diskutiert. Leider fehlt uns ein stückweit die strategische lange Sichtweise. Und wir sind dann nach der nächsten Krise wieder überrascht, dass es doch wieder so kam, haben aber die Zwischenzeit nicht genutzt zum Beispiel über eine Pflichtelementarversicherung nachzudenken." Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hatten die Länder eine Pflicht zur Versicherung gegen Elementarschäden an Gebäuden gefordert. Diesen Plänen hatte die Bundesregierung Ende 2022 vorerst jedoch eine Absage erteilt.

Schmelze des Grönland-Eises bald nicht mehr verhinderbar?

Wenn die Regierungen ihre Anstrengungen zur Minderung der Emissionen nicht deutlich ausbauen, steuere die Welt auf eine Erwärmung von 2,2 bis 3,5 Grad zu, sagte der Generalsekretär der Weltwetterorganisation (WMO), Petteri Taalas. Um in der Nähe des 1,5-Grad-Ziels zu bleiben, gebe es nur eins, sagte Mitautor Peter Thorne: "Der Rest dieses Jahrzehnts wird entscheidend sein."

Der Weltklimarat geht selbst in den beiden optimistischsten Szenarien mit sehr deutlicher Emissionsminderung davon aus, das die Erwärmung 1,5 Grad vorübergehend überschreiten dürfte, und dies für mehrere Jahrzehnte. Warum, ist klar: "Öffentliche und private Finanzströme für fossile Brennstoffe sind immer noch größer als die für Klimaanpassung und Klimaschutz", heißt es in dem Bericht.

Der Bericht warnt zudem vor sogenannten Kipp-Punkten. Wenn diese erreicht sind, lassen sich Entwicklungen wie die komplette Schmelze des Grönland-Eises nicht mehr stoppen. "Kurz gesagt, unsere Welt braucht Klima-Handeln an allen Fronten - alles, überall und sofort", sagte UN-Generalsekretär Guterres.

