Klimaaktivisten sprühen Kunstblut auf Londoner Finanzministerium

Klimaaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion haben am Donnerstag 1.800 Liter künstliches Blut vor dem britischen Finanzministerium in London versprüht. Sie rückten mit einem ausgemusterten Feuerwehrauto im Regierungsviertel an und richteten einen Schlauch auf das Gebäude.

Protest gegen Klimapolitik der britischen Regierung

Auf einem Video, das in sozialen Medien kursiert, ist zu sehen, das die Aktivisten wenige Sekunden nach Start der Aktion die Kontrolle über den Feuerwehrschlauch verlieren und sich der Hauptteil der roten Flüssigkeit vor dem Gebäude verteilt. An dem Fahrzeug war ein Banner angebracht mit der Aufschrift "Hören Sie auf, den Klima-Tod zu finanzieren".

Mit der Aktion solle die Inkonsequenz der britischen Regierung angeprangert werden, die einerseits dafür werbe, die Klimaerwärmung zu stoppen und andererseits riesige Summen in die Ausbeutung fossiler Brennstoffe stecke, hieß es in einer Pressemitteilung auf der Webseite von Extinction Rebellion.

Polizei nimmt vier Aktivisten fest

Phil Kingston, ein 83-jähriger an der Aktion beteiligter Aktivist, sagte der BBC: "Ich kämpfe mit meinem ganzen Sein für meine vier Enkelkinder in dieser existenziellen Gefahrensituation."

Die Polizei in London teilte mit, dass drei Männer und eine Frau festgenommen worden seien.