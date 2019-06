Klimaaktivisten blockieren stundenlang Kreuzfahrtschiff in Kiel

Klimaaktivisten haben am Sonntag im Kieler Hafen ein Kreuzfahrtschiff am Ablegen gehindert. Die Aktivisten hatten sich mit Booten dem am Ostseekai festgemachten Schiff genähert, wie die Polizei mitteilte. Einige kletterten auf den Bug und die Festmacherleinen des Schiffes. Andere bestiegen einen Baustellenkran, der sich auf dem Gelände des Kais befand.

Zahlreiche Beamte und Höhenretter im Einsatz

"Polizeikräfte aus ganz Schleswig-Holstein, Feuerwehr und Rettungskräfte sowie die Bundespolizei wurden alarmiert und zum Einsatzort entsandt", erklärte die Polizeidirektion Kiel. 46 Aktivisten wurden demnach vorübergehend in Gewahrsam genommen, unter ihnen zwei, die von Höhenrettern von Bundespolizei und Feuerwehr von dem Kran abgeseilt worden waren.