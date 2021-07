Klimaexperte zu Unwettern: Klimawandel hat seinen Anteil

Für Professor Harald Kunstmann wie für die meisten anderen Experten gibt es keinen Zweifel: Der Klimawandel hat seinen Anteil an den aktuellen Wetterereignissen, unter denen in Bayern zuletzt etwa Hof und Landshut gelitten haben und die seit gestern Teile von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in Katastrophengebiete verwandeln. Das machte er im BR 24 Thema des Tages deutlich.

Hauptverantwortlich: Wasserdampf und der Jetstream

Vor allem zwei sich wandelnde Klimaphänomene führen dazu, dass Extremwetterlagen häufiger, heftiger und länger vorkommen als früher. Das erste, so Kunstmann, Inhaber des Lehrstuhls "Regionales Klima und Hydrologie" in Augsburg: Durch die globale Erwärmung steige die Temperatur der Luft, die dann mehr Wasserdampf aufnehmen kann. In einer wärmeren Welt fallen Niederschläge also stärker aus als in einer kälteren.

Der zweite Hauptgrund: Der sogenannte Jetstream hat sich verlangsamt, was zu Wetterlagen von größerer Dauer führt:

"Das kann dann entweder zu längeren Niederschlägen führen, es kann aber auch, wie in Nordamerika passiert, auch zu sehr ausgiebigen langanhaltenden Schneefällen führen." Klimaexperte Harald Kunstmann

Die Forderung des Experten: Treibhausemissionen runter - Schutzmaßnahmen rauf

Um die Verlangsamung des Jetstreams zu stoppen, müsse dringend etwas gegen den "menschengemachten Klimawandel" unternommen werden. Einerseits mahnt Kunstmann, müssten wir versuchen, "unsere Treibhausgasemissionen so schnell und so massiv wie möglich zu reduzieren."

Zum Klimaschutz gehöre aber auch, sich sowohl auf extreme Niederschläge als auch auf langanhaltende Dürreperioden anzupassen. Großflächige Unwetter wie in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen oder auch das Donauhochwasser 2013 könnten mit etwa 48 Stunden Vorlauf "vergleichsweise gut" vorhergesagt werden.

Bessere Wettermodelle als Frühwarnsystem

Schwieriger sei die genaue Vorhersage, wann genau wie viel Niederschlag fällt. "Da müssen unsere Modellsysteme auch noch besser werden."

Beunruhigend findet der Augsburger Klimaexperte, dass trotz der vorhergesagten starken Niederschläge in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz so viele Menschen zu Schaden gekommen sind.

"Trotz der verbesserten Vorhersage ist große Gefahr für Leib und Leben nicht auszuschließen." Klimaexperte Harald Kunstmann