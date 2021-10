Wie sich die Niederlande gegen den Klimawandel wappnen

Die Niederlande liegen zu einem Drittel unterhalb des Meeresspiegels. An kaum einem anderen Ort wird der Klimawandel so schnell und so einschneidend spürbar werden. Davor warnt auch der aktuelle Bericht des Weltklimarats IPCC.

Klimaforscherin: "Das Meer ist keine Badewanne"

Aimée Slangen hat daran mitgeschrieben. Die junge Wissenschaftlerin arbeitet in dem niederländischen Fischerörtchen Yerseke. Dort erforscht sie den Klimawandel und seine Auswirkungen auf den Meeresspiegel. Und dazu muss sie keine Sonden ins Meer versenken oder Pegelstände messen. Diese Daten bekommt sie von Messstationen überall auf der Welt.

Aimée Slangen hat dabei regionale wie globale Veränderungen im Blick, vor allem aber wie sich die Wasserstände von Ort zu Ort verändern. "Das Meer ist keine Badewanne. Es ändert sich überall in einem anderen Tempo", sagt die Forscherin. Und fast nirgendwo in Europa so dramatisch und so schnell, wie in den Niederlanden.

In ihrem Büro im Forschungszentrum Yerseke trägt die Forscherin Daten über den Meeresspiegel zusammen.

Zum Artikel "Studie: Neuer Höchstwert an Kohlendioxid in der Atmosphäre"

Bedrohtes Land unter dem Meeresspiegel

Ein Viertel der Niederlande liegt unterhalb des Meeresspiegels, gut die Hälfte des Königreichs nicht einmal einen Meter darüber. Und ausgerechnet in den niedrigsten Regionen lebt ein Großteil der Bevölkerung: In der sogenannten Randstad mit Städten wie Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und Delft. Acht Millionen Menschen wohnen hier.

Die Deiche, die sie schützen, sind auf schwere Fluten ausgelegt – wie sie statistisch nur einmal in 10.000 Jahren vorkommen. Doch mit dem Meeresspiegel steige das Risiko für extreme Überschwemmungen rasant, sagt Aimée Slangen.

"Wir sprechen hier über das wirtschaftliche Herz unserer Nation. Das liegt blöderweise wirklich ziemlich ungünstig." Aimée Slangen, Klimaforscherin

Nicht nur niederländische Städte seien bedroht, sagt Slangen, auch New York liege nicht hoch über dem Meer ebenso wie viele asiatische Megastädte. "Wenn dann das Meer steigt, hast du ein Problem", so die Forscherin.

Neue Idee: Dem Meer mehr Raum geben

Die Niederlande schützen sich. Mit einem beispiellosen System aus Deichen, Dämmen, Fluttoren und Schleusen. Die Küste gleicht heute einer Festung aus Beton und Stahl, die Lebensversicherung der Niederlande.

Doch das sind die Methoden des 20. Jahrhunderts, und sie allein könnten irgendwann nicht mehr ausreichen. In Zeiten des Klimawandels sind neue Ideen gefragt. Wenn das Meer immer weiter steigt, dann muss es womöglich eines Tages auch mehr Raum bekommen, sagen Klimaforscher.

Küstengräser könnten helfen

So sieht es auch Professor Tjeerd Bouma. Er ist kein erbitterter Gegner des Wassers, eher im Gegenteil. Er erforscht, wie die Natur beim Schutz der niederländischen Küsten helfen könne. Zum Beispiel untersucht er, wie Küstengräser das Land stabilisieren. Das Verblüffende: Die Pflanzen helfen nicht nur, die Deiche zu befestigen. Sie sorgen sogar dafür, dass das Land langsam wächst.

Tjeer Bouma vergleicht es mit einem Eimer voll Matsch, in dem mit einem Stock gerührt wird. Das Wasser werde trüb, aber dann sinke der Sand zu Boden, das Wasser wird klar. "Dieses Prinzip – Energie herausnehmen und die Sedimente absinken lassen, genauso entsteht unsere Landschaft hier", erklärt der Forscher.

Mit dem Meeresspiegel in die Höhe wachsen

Seine Idee: Die Niederlande höher machen, Schritt für Schritt. Und dafür könnte es sogar helfen, ab und zu einmal einen mühsam trockengelegten Polder wieder volllaufen zu lassen.

Auch wenn Tjeerd Bouma zugibt: Das würde bei seinen Landsleuten nicht besonders gut ankommen. Aber zumindest neue Ideen sollten denkbar werden, fordert er – ganz nach der niederländischen Devise: Sanft wo es geht, stark wo es muss. "Nicht überall müssen wir robust vorgehen, etwa mit massenweise Beton", so Bouma.

Pflanzen und Schlick, Wind und Wasser, Dünen und Gezeiten als natürlicher Schutz für ein bedrohtes Land – diese Konzepte finden immer mehr Zustimmung in den Niederlanden. Und mittlerweile werden sie an vielen Stellen erprobt oder umgesetzt.