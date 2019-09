Klima-Demonstranten blockieren Eingänge zur Automesse IAA

Am Vormittag haben wieder hunderte Klimaaktivisten vor den Toren der Internationale Automobil-Ausstellung in Frankfurt am Main demonstriert. Die Fachmesse gilt als eine der bedeutendsten der Branche. Die Demonstranten vom Bündnis "Sand im Getriebe" blockierten unter anderem zwei Eingänge zur IAA.

"Spielplätze statt Parkplätze"

Unter dem Motto "Autokonzerne entmachten - Klima schützen" fordern die Aktivisten unter anderem Spielplätze statt Parkplätzen. Ein IAA-Sprecher bestätigte die Aktionen. Es sei aber alles friedlich, die Besucherströme würden umgeleitet, sagte er. Nach ARD-Informationen kam es zu einzelnen Rangeleien zwischen Besuchern und Demonstranten.