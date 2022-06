Klima-Aktivistin Neubauer: Zeichen stehen auf fossilem G7-Gipfel

Ein Engpass bei der Energieversorgung im Winter wäre fatal. Die deutsche Regierung sucht Wege, um das zu verhindern. Auch beim G7-Gipfel, der morgen auf Schloss Elmau startet. Doch Umweltverbände wie "Fridays for Future" kritisieren, dass dabei der Klimaschutz aus dem Blickfeld verschwinde.

Im entscheidenden Schicksalsjahr 2022 müssten die mächtigsten Industrienationen der Welt zeigen, dass man Krisen nicht länger gegeneinander ausspielen könne, sagt die Hamburger Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer. Für den G7-Gipfel befürchtet sie Schlimmes.

Neubauer wirft Kanzler Scholz vor, gegen Klima-Beschlüsse zu verstoßen

"Überall drückt sich die Wahrnehmung durch, dass insbesondere Olaf Scholz dafür kämpft, dass dieser Gipfel ein fossiler Gipfel wird", sagte sie im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Neubauer warf dem Bundeskanzler dabei vor, gegen die Beschlüsse der letzten Klimakonferenz in Glasgow verstoßen zu haben.

Dort hätten sich die Teilnehmerstaaten darauf geeinigt, die ausländische Finanzierung von fossiler Klima-Infrastruktur zu beenden. "Und was hat Olaf Scholz gemacht? Er ist in den Senegal gereist, um die Eröffnung eines Gasfeldes zu bewerben, was gegen Glasgow verstößt." Scholz sei nicht bereit, so Neubauer, das Notwendige für Frieden und gleichzeitig für Klimagerechtigkeit zu tun, "also Frieden mit der Natur".

Neubauer: "Es darf keine neuen Gas- und Ölfelder geben"

Neubauer, die selbst Mitglied der Grünen ist, sagte mit Blick auf die Pläne von Grünen-Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zur kurzfristigen Verstromung von mehr Kohle: "Man muss genau hingucken: wird provisorisch gehandelt oder werden neue fossile Abhängigkeiten geschaffen?" Als Beispiel nannte sie den aktuellen Bau von Flüssiggasterminals (LNG), die erst in mehreren Jahren einsatzbereit seien. Erneuerbare Energien ließen sich schneller ausbauen als etwa Gas- oder Kohlekapazitäten, so die Aktivistin von "Fridays for Future".

"Wir müssen uns fragen: mit welcher Haltung wenden wir uns der Welt zu? Da muss doch irgendwo eine Art Funken, eine moralische Verantwortung für die Zukunft klicken, bei der wir feststellen: Wir haben eine historische Chance, richtig viel Gutes zu tun", sagte Neubauer vor dem Beginn des G7-Gipfels auf Schloss Elmau. "Wir müssen unangenehme Wahrheiten aussprechen. Wir müssen uns mit den mächtigsten Lobbys der Welt anlegen."