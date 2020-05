Kleinwalsertalgate: BR-Video zieht Kurz Erklärung in Zweifel

Auf den Aufnahmen eines Reporters des Bayerischen Rundfunks ist zu sehen, wie die Wagenkolonne des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz vor dem Zentrum von Mittelberg stoppt, wo es zu dem Menschenauflauf gekommen war. Kurz geht zunächst alleine in Richtung Ortszentrum. Dann wendet er sich zum Straßenrand hin und geht auf die dort wartenden Leute zu.

Kurz versucht sich mit "unerwarteter Situation" zu rechtfertigen

In seiner Erklärung für den Menschenauflauf hatt Kurz von einer "unerwarteten" und "nicht einfachen" Situation gesprochen, die nicht geplant gewesen sei - was durch das Video aber in Zweifel gezogen wird.