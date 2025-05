Die Feuerwehr arbeitet an der Absturzstelle, nachdem ein Flugzeug in ein Wohnhaus gestürzt ist.

Die Feuerwehr arbeitet an der Absturzstelle, nachdem ein Flugzeug in ein Wohnhaus gestürzt ist.

31.05.2025, 14:10 Uhr Bildbeitrag

> Kleinflugzeug am Niederrhein in Wohnhaus gestürzt – zwei Tote

Kleinflugzeug am Niederrhein in Wohnhaus gestürzt – zwei Tote

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges auf ein Wohnhaus in Korschenbroich am Niederrhein sind zwei Menschen getötet worden. Eine Person sei wahrscheinlich die Pilotin, sagte ein Polizeisprecher in Neuss.

Von BR24 Redaktion