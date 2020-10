Kleiner Junge in Österreich rollt mit Auto in Bach und stirbt

Ein Zweijähriger in Österreich ist unbemerkt mit dem Auto der Eltern in einen Bach gestürzt und ums Leben gekommen.

Auto rollt mit Kleinkind in Fröschnitzbach

Das Kleinkind sei in einem unbeobachteten Moment in das Auto der Eltern vor ihrem Haus im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag geklettert. Der Junge dürfte die Schaltung des Automatikgetriebes auf Leerlauf gebracht haben, wodurch das Auto auf dem leichten Abhang ins Rollen geriet und in den vorbeifließenden Fröschnitzbach stürzte, teilte die Polizei am Samstag mit.

Als die Mutter den Buben einige Minuten später sucht, sie vermutete ihn zuerst im Haus, wo er zuletzt gespielt hatte, entdeckte sie nach einer Suche um das Haus schließlich das Auto im Bachbett und schlug Alarm.

Rettungskräfte entdecken Jungen bachabwärts

Die Rettungskräfte entdeckten das reglose Kind dann etwa einen Kilometer abwärts im Fröschnitzbach. Es war offenbar noch aus dem Wagen herausgekommen und ist wohl aufgrund seiner Körpermaße von der Strömung davongerissen worden.

Nach Versuchen, den Jungen zu reanimieren, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik in Graz geflogen. Dort erlag er in der Nacht seinen Verletzungen.