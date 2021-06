Kleiner Fahrplanwechsel der Bahn: Mehr Plätze im XXL-ICE

Zum Beginn des Sommerfahrplanes, dem sogenannten kleinen Fahrplanwechsel am heutigen Sonntag, setzt die Bahn mehr ICE-Züge ein und bietet mehr Sitzplätze an. Der um einen Wagen verlängerte ICE4 soll als XXL-ICE künftig Nord-Süd-Strecken bedienen und deutlich mehr als 900 Sitzplätze bieten. Die Bahn spricht von insgesamt 10.000 Sitzplätzen zusätzlich pro Tag. Die 374 Meter langen Züge sind dann ab 17. Juli regelmäßig unter anderem auf der Route Hamburg–Dortmund–Köln–Frankfurt Flughafen über Stuttgart nach München unterwegs.

Ein Wagen länger

Einer dieser um einen Wagen verlängerten ICE 4 verkehrt bereits täglich mit Ankunft in München um 14:27 (ICE 1125 aus Hamburg) und Abfahrt um 15:28 (ICE 1124 nach Hamburg), so die Bahn. Die beiden Linien, auf denen er eingesetzt wird, werden laut Bahn nicht sofort zu 100 Prozent umgestellt, sondern sukzessive. Damit soll während der Pandemie besser sichergestellt werden, dass entsprechend Sicherheitsabstände eingehalten werden können.

Nürnberg wird besser angebunden

Inzwischen nimmt die Zahl der Fahrgäste deutlich zu, weil wieder mehr Menschen verreisen. Bei einer Umfrage am Münchner Hauptbahnhof äußerten sich die zufällig Befragten zufrieden über das Platzangebot. Ab diesem Wochenende fahren zwei zusätzliche ICE zwischen Frankfurt und Nürnberg: Ein Zug, unter anderem aus Rhein/Ruhr, Bonn, Koblenz und Mainz, fährt neu auch samstagabends über Frankfurt weiter via Aschaffenburg und Würzburg nach Nürnberg. In der Gegenrichtung besteht künftig auch sonntags eine neue frühe Fahrtmöglichkeit mit dem ICE von Nürnberg via Würzburg nach Frankfurt, Mainz, Koblenz und Nordrheinwestfalen. Die ICE 4-Flotte soll zudem schneller werden. Ab August fahren laut Bahn die ersten Züge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 265 km/h. Bislang sind es 250 km/h. Züge vom Typ ICE 4 haben jeweils ein Fahrradabteil und ein verstärktes W-LAN-Angebot für das zusätzliche Antennen und eine Bündelung der Signale der unterschiedlichen Netzbetreiber sorgen.

Zusätzliche Regionalzüge im Sommer

Ab Juli ist zudem der Einsatz von zusätzlichen Sommerzügen in Ferienregionen geplant. Im Regionalverkehr gibt es nur kleine Veränderungen, so halten Züge der Linie RE72 München Memmingen mit Abfahrt in München um 16:39 Uhr zusätzlich in Kaufering, um 17:16 Uhr. Ein Zug der RE 74 München – Kempten mit Abfahrt in München um 17:05 Uhr hält zusätzlich in Geltendorf, um 17:31 Uhr.

Fahrgastverband verlangt häufigere Zughalte

Der Fahrgastverband Pro Bahn begrüßt die Verlängerung des ICE 4 als "sichtbares Zeichen für die hohe Nachfrage auf der Schiene". Auf BR-Anfrage sagte Andreas Barth von Pro Bahn Oberbayern, die Politik sei gefordert, endlich auch für den Ausbau der Strecken zu sorgen. Auch die zusätzlichen Halte der Regionalzüge seien positiv. Allerdings müssten auf beiden Linien andere Züge Halte auslassen, das müsse korrigiert werden, so Barth. "Für den Fahrgast muss klar sein: wenn man in einen Zug einer RE-Linie steigt, hält er verlässlich an allen Bahnhöfen."