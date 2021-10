Kleine Parteien - großes Spektrum?

Gleich am Tag nach der konstituierenden Versammlung des 20. deutschen Bundestages begannen detaillierte Koalitionsgespräche zwischen SPD, Grünen und FDP. Der Terminkalender des 35-jährigen Abgeordneten Köhler ist dementsprechend eng getaktet. Aber er fand Zeit, dem Bayerischen Rundfunk zu veranschaulichen, warum seine Spezialthemen als klimapolitischer Sprecher seiner Partei gerade für die öffentliche Wahrnehmung der Liberalen so wichtig geworden sind.

Die FDP und der Klimaschutz

Lukas Köhler: "Die Rolle der Klimapolitik ist auch durch gesellschaftliche, wirtschaftliche und auch wissenschaftliche Forderungen eine gestärkte Rolle, und wir haben als Freie Demokraten im Wahlkampf punkten können, mit unserem Klimaschutzkonzept. Ich freue mich darauf, das auch weiterzuentwickeln, jetzt potentiell natürlich auch in einer Ampel." Manche Beobachter sagen, Köhler sei Christian Lindners Joker. Denn der FDP-Chef selbst düpierte Anfang 2019 noch Demonstrierende der "Fridays for Future" Bewegung – und die Liberalen traten keineswegs wie eine Partei auf, die der Klimakrise mit Ernsthaftigkeit begegnet. Zu der Zeit aber war Köhler, der bis zu seiner Wahl in den Bundestag 2017 das Zentrum für Umweltethik und Umweltbildung an der Münchner Hochschule für Philosophie leitete, bereits ausgewiesener Experte für den Handel mit Emissionszertifikaten und kannte jede relevante Studie zum CO2-Ausstoß und die Auswirkungen auf das Klima.

"Die FDP muss die Rolle des Staates positiver angehen"

Mit der Besetzung dieses so relevanten Themenfeldes konnte die FDP letztlich das politische Gefängnis "Steuersenkungspartei" verlassen. Vielen Funktionären in der FDP ist inzwischen klar, dass die Partei, um von neuen gesellschaftlichen Gruppen, vor allem auch bei Frauen stärker wahrgenommen zu werden, ihre Positionen zu einem modernen Einwanderungsrecht, der Verankerungen von Kinderrechten im Grundgesetz und Generationengerechtigkeit mehr in den Vordergrund schieben muss. Der Parteienforscher Professor Wolfgang Schroeder von der Universität Kassel meint außerdem, dass die Liberalen nicht mehr länger nach ihrem tradierten Problemlösungsmuster vorgehen könne: wenig Staat, dafür viel Markt. "Sie müssen sich ein Stück weit öffnen für das große Ganze, für eine positivere Rolle, die der Staat einnehmen kann", sagt Schroeder. "Das ist möglich in dieser Koalition, die da anvisiert ist, wenn gleichzeitig dieser Staat sich modernisiert, wenn es darum geht, den Staat auch wirksamer zu gestalten, effizienter zu gestalten."

"Die Grünen müssen an die heißen Eisen ran"

Der Politologe schlussfolgert, dass die FDP mit dem starken Mandat der vielen Erst-und Jungwähler geradezu unter Druck steht, sich thematisch zu verbreitern. Neue Themenfelder, neue Kommunikation, neue Wählergruppen – letztlich neue Koalitionsoptionen. Deutlicher haben sich die Grünen in den vergangenen Jahren von einem kleinen zu einem mittleren Player in der Parteienlandschaft entwickelt. Aber auch sie haben wichtige Themenfelder bislang außer Acht gelassen. Wolfgang Schroeder sieht vor allem ein "Schwarzes Loch" bei den Grünen: "Wenn die Grünen Volksparteien werden wollen, müssen sie gerade an die heißen Eisen ran. Und sie wären gut beraten, wenn sie das Innenministerium alsbald zu ihrem Bereich machen würden. Dabei kann es natürlich einen Realitätsschock geben." Realitätsschock – bei Funktionären, Mitgliedern, Anhängern – damit meint Schroeder, dass ein grün geführtes Innenministerium zum Beispiel auch Polizeieinsätze gegen Demonstranten oder Abschiebungen von Flüchtlingen durchsetzen müsste.

Noch nie hatten die Grünen ein Innenministerium

Die Grünen regieren derzeit in zehn Bundesländern mit. Bislang aber scheuen sie davor zurück, das für viele Bürgerinnen und Bürger wichtige Thema Innere Sicherheit zu besetzen und dabei neue Kompetenzen zu entwickeln. Es ist schon etwas her, dass der eine oder andere Grüne Deutschland als "Bullenstaat" bezeichnete, aber in der öffentlichen Wahrnehmung fremdelt die Partei noch immer mit Polizei und Sicherheitsbehörden. Doch die Erwartungen sowohl an Grüne als auch Liberale wachsen, je mehr die beiden bisherigen Großen – SPD und Union – schrumpfen. Ein höchstwahrscheinlich unumkehrbarer Prozess. Aber er hat zwei positive Folgen, meint der Politologe Schroeder.

Wettbewerb um Inhalte wird intensiver

Erstens ergäben sich mehr Koalitionsoptionen als früher. Zweitens werde der Wettbewerb um Inhalte intensiviert. "Es besteht auch die Chance, dass das inhaltliche Argument größere Wirksamkeit, größere Bedeutung erlangen könnte, und das könnte im Ergebnis auch ein besseres Regieren befördern", erklärt Wolfgang Schroeder.